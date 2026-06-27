Pronostici Panama-Inghilterra: marcatore e tiri in porta

Pronostici Panama-Inghilterra: la squadra di Tuchel deve vincere per stare serena e dubbi non ce ne sono. Le nostre scelte
Quattro punti sono già un buon bottino dopo le prime due partite, ma l’Inghilterra, è evidente, deve vincere per stare serena dopo il mezzo passo falso. E contro Panama, gli inglesi, hanno grosse possibilità di prendersi questa vittoria e chiudere il discorso. E prendersi il primo posto.
C’è anche bisogno di mettere di nuovo le cose a posto dopo il pareggio del secondo match. Nel senso proprio sentimentale della cosa: ritrovare quella fiducia che era venuta fuori dopo la prima vittoria, con le quattro sberle rifilate alla Croazia. Quindi in campo ci andranno i migliori, almeno stando alle previsioni della vigilia. Andiamo, insomma, a vedere insieme quali sono le nostre scelte.
Pronostici Panama-Inghilterra: le nostre scelte
Ovviamente ci ritroviamo qui a dire di nuovo che Kane può riuscire nell’impresa di fare gol. Impresa perché, nonostante tutto, non è mai semplice segnare, nonostante l’attaccante inglese abbia sempre dimostrato nel corso della carriera di fare diventare le cose difficili molto semplici. Un giocatore completo. E quindi una rete, almeno. Ci sta, eccome.
Occhio alla goleada. E forse è arrivato anche il momento di vedere una rete di Bellingham che ci è andato vicino nelle prime due uscite ma non ci è riuscito. E prima o poi il centrocampista del Real Madrid lo troverà il gol. Che non sia questa l’occasione giusta?
Quindi due marcatori e almeno un tiro in porta anche di Declan Rice: il centrocampista dell’Arsenal è uno dei migliori in circolazione e soprattutto, quando ci prova da lontano, ha una perfezione totale nei tiri. Crediamo ci possa riprovare, e riuscirci, anche nella partita in questione.
Ricapitolando: Kane e Bellingham entrambi marcatori plus e Rice over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 5,91 volta la posta.
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