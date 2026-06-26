Pronostico RD del Congo-Uzbekistan: la novità tattica che può valere i sedicesimi

RD del Congo-Uzbekistan è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra sabato e domenica all’01:30 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
La Repubblica Democratica del Congo in teoria può ancora ambire a chiudere al secondo posto nel gruppo K, a sorpresa dominato fino a questo momento dalla Colombia e non dal favoritissimo Portogallo. No, la matematica non condanna i Leopardi, che però dovrebbero battere l’Uzbekistan con uno scarto enorme nell’ultima giornata e sperare che, contemporaneamente, i Cafeteros facciano lo stesso con i lusitani, che in classifica hanno tre punti in più della selezione di Sebastien Desabre e una differenza reti di +5 rispetto al -1 di Wissa e compagni.
Lo scenario decisamente più realistico è che la RD del Congo abbia la meglio sugli uzbeki e si giochi le sue carte per il ripescaggio tra le migliori 8. Tutt’altro che impossibile, visto che in caso di successo i Leopardi salirebbero a quota 4, con una differenza reti positiva, fondamentale per ambire al ripescaggio (dipenderà tutto dai risultati delle altre).
Qualunque dovesse essere l’epilogo, Desabre può rallegrarsi di ciò che ha visto finora in Nordamerica. La RD del Congo non è uscita affatto ridimensionata dalla doppia sfide con due selezioni come quella portoghese, a cui ha addirittura strappato uno storico pareggio (1-1), e di quella colombiana. Contro i Cafeteros i Leopardi, adottando come al solito un approccio ultra-speculativo, non sono riusciti nell’impresa di mettere in cascina un altro punto, ma il dato che fa felice il ct è che la difesa ha retto per 76 minuti contro un attacco di qualità come quello sudamericano (Rodriguez, Luis Diaz), per poi capitolare in seguito al gol di Munoz (1-0).
Uzbekistan con le valigie in mano
Contro l’Uzbekistan, fermo a quota zero punti e di fatto già eliminato, sarà molto probabilmente la RD del Congo a fare la partita. E, proprio per questo motivo, potrebbe non essere così scontato portare via tre punti vitali per continuare l’avventura mondiale.
Fabio Cannavaro, arruolato dalla federazione uzbeka proprio in vista del campionato del mondo – prima storica qualificazione per i Lupi Bianchi – non è riuscito a limitare i danni, complice un sorteggio poco clemente. Le buone intenzioni, tuttavia, c’erano tutte.
Martedì scorso l’Uzbekistan è stato travolto con 5-0 senz’appello dal Portogallo, all’esordio con la Colombia invece gli asiatici erano rimasti in partita fino alla fine, incassando il gol del definitivo 3-1 in pieno recupero.
Non è da escludere che Desabre decida di cambiare modulo contro i Lupi Bianchi, passando alla difesa a quattro. In tal caso Kapuadi si accomoderebbe in panchina e la coppia di centrali difensivi verrebbe formata da Mbemba e Tuanzebe.
Come vedere RD del Congo-Uzbekistan in diretta tv e in streaming
RD del Congo-Uzbekistan è in programma nella notte tra sabato e domenica all’01:30 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.
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Il pronostico
La RD del Congo ha motivazioni infinitamente superiori rispetto a un Uzbekistan già con le valigie in mano. La solidità difensiva di Mbemba e compagni sarà una polizza assicurativa contro le timide folate asiatiche, mentre la fisicità di Wissa e del reparto offensivo africano dovrebbe bastare per scardinare la fragile retroguardia di Cannavaro. Nonostante il divario tecnico e di motivazioni, la RD del Congo non è una squadra abituata a stravincere o a produrre valanghe di gol (storicamente fatica a segnare più di una rete). Con l’Uzbekistan che cercherà di chiudersi per evitare un’altra imbarcata, ci si attende un match molto tattico e dal punteggio contenuto.
Le probabili formazioni di RD del Congo-Uzbekistan
RD DEL CONGO (4-3-3): Mpasi Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bongonda, Bakambu, Wissa.
UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov; Karimov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov.
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