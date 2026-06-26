Pronostico RD del Congo-Uzbekistan: la novità tattica che può valere i sedicesimi

RD del Congo-Uzbekistan è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra sabato e domenica all’01:30 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Repubblica Democratica del Congo in teoria può ancora ambire a chiudere al secondo posto nel gruppo K, a sorpresa dominato fino a questo momento dalla Colombia e non dal favoritissimo Portogallo. No, la matematica non condanna i Leopardi, che però dovrebbero battere l’Uzbekistan con uno scarto enorme nell’ultima giornata e sperare che, contemporaneamente, i Cafeteros facciano lo stesso con i lusitani, che in classifica hanno tre punti in più della selezione di Sebastien Desabre e una differenza reti di +5 rispetto al -1 di Wissa e compagni.

Lo scenario decisamente più realistico è che la RD del Congo abbia la meglio sugli uzbeki e si giochi le sue carte per il ripescaggio tra le migliori 8. Tutt’altro che impossibile, visto che in caso di successo i Leopardi salirebbero a quota 4, con una differenza reti positiva, fondamentale per ambire al ripescaggio (dipenderà tutto dai risultati delle altre).

Qualunque dovesse essere l’epilogo, Desabre può rallegrarsi di ciò che ha visto finora in Nordamerica. La RD del Congo non è uscita affatto ridimensionata dalla doppia sfide con due selezioni come quella portoghese, a cui ha addirittura strappato uno storico pareggio (1-1), e di quella colombiana. Contro i Cafeteros i Leopardi, adottando come al solito un approccio ultra-speculativo, non sono riusciti nell’impresa di mettere in cascina un altro punto, ma il dato che fa felice il ct è che la difesa ha retto per 76 minuti contro un attacco di qualità come quello sudamericano (Rodriguez, Luis Diaz), per poi capitolare in seguito al gol di Munoz (1-0).

Uzbekistan con le valigie in mano

Contro l’Uzbekistan, fermo a quota zero punti e di fatto già eliminato, sarà molto probabilmente la RD del Congo a fare la partita. E, proprio per questo motivo, potrebbe non essere così scontato portare via tre punti vitali per continuare l’avventura mondiale.

Fabio Cannavaro, arruolato dalla federazione uzbeka proprio in vista del campionato del mondo – prima storica qualificazione per i Lupi Bianchi – non è riuscito a limitare i danni, complice un sorteggio poco clemente. Le buone intenzioni, tuttavia, c’erano tutte.

Martedì scorso l’Uzbekistan è stato travolto con 5-0 senz’appello dal Portogallo, all’esordio con la Colombia invece gli asiatici erano rimasti in partita fino alla fine, incassando il gol del definitivo 3-1 in pieno recupero.

Non è da escludere che Desabre decida di cambiare modulo contro i Lupi Bianchi, passando alla difesa a quattro. In tal caso Kapuadi si accomoderebbe in panchina e la coppia di centrali difensivi verrebbe formata da Mbemba e Tuanzebe.

Come vedere RD del Congo-Uzbekistan in diretta tv e in streaming

RD del Congo-Uzbekistan è in programma nella notte tra sabato e domenica all’01:30 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Under 3.5” è quotata a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La RD del Congo ha motivazioni infinitamente superiori rispetto a un Uzbekistan già con le valigie in mano. La solidità difensiva di Mbemba e compagni sarà una polizza assicurativa contro le timide folate asiatiche, mentre la fisicità di Wissa e del reparto offensivo africano dovrebbe bastare per scardinare la fragile retroguardia di Cannavaro. Nonostante il divario tecnico e di motivazioni, la RD del Congo non è una squadra abituata a stravincere o a produrre valanghe di gol (storicamente fatica a segnare più di una rete). Con l’Uzbekistan che cercherà di chiudersi per evitare un’altra imbarcata, ci si attende un match molto tattico e dal punteggio contenuto.

Le probabili formazioni di RD del Congo-Uzbekistan

RD DEL CONGO (4-3-3): Mpasi Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bongonda, Bakambu, Wissa.

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov; Karimov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0