Pronostici Senegal-Iraq: marcatore e tiri in porta

Pronostici Senegal-Iraq: gli africani hanno una sola possibilità di pensare di andare avanti, vincere per entrare tra le migliori terze. Ma servono molti gol

L’Iraq è ormai eliminato, anche per via della differenza reti. Il Senegal invece per andare avanti – entrando tra le migliori terze – deve vincere con un bel po’ di gol, sempre per il discorso differenza reti. Insomma, è un match che di base conta poco, però almeno gli africani una mezza possibilità ancora ce le l’hanno.

E hanno pure, tra le altre cose, anche le qualità tecniche per vincerla questa partita. Gli uomini davanti ci sono per riuscire a fare qualcosa, e ora, senza entrare in altri dettagli della partita, andiamo a capire chi sono questi elementi che la possono decidere in qualche modo.

Pronostici Senegal-Iraq: le nostre scelte

Partiamo ovviamente da quello che potrebbe essere il marcatore della partita. Forse crediamo sia arrivato il momento di Nicolas Jackson. L’attaccante che tornerà al Chelsea dopo il prestito al Bayern Monaco (ma non ci rimarrà in Blues) è quello che potrebbe trovare la via della rete. Lo abbiamo visto anche contro la Francia – nonostante la sconfitta – com’è un uomo in grado di cambiare le sorti di ogni match. Quindi occhio alla sua rete.

Sarr, invece, la rete l’ha già trovata. E quindi contro un Iraq che dietro è tutt’altro che granitico, potrebbe riuscire a trovare nel corso del match almeno due tiri dentro lo specchio della porta. Due conclusioni dentro i pali avversari anche per Mane, forse la più grande delusione di questa squadra. E per l’Iraq? Almeno due tiri totali per Al Hamadi.

Ricapitolando le nostre scelte: Jackson marcatore plus, Sarr 1,5 tiri in porta plus, Mané 1,5 tiri in porta plus, Al Hamadi 1,5 tiri totali duo, su SportBet hanno un valore di 9,68 volte la posta.