Pronostico Santos-Bragantino: ecco il fattore della differenza

Santos-Bragantino è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico.
Cinque risultati utili di fila in tutte le competizioni. Anche se parliamo di cinque pareggi. Ovvio, il Santos ha sempre abituato tutti a risultati diversi, ma il momento storico in generale non è dei migliori. Ma è il momento di invertire questa marcia.
C’è un fattore che contro il Bragantino potrebbe fare la differenza. Intanto gli ospiti sono in alto in classifica e sono una squadra che più passa il tempo più alza il livello della propria rosa, ma i sedici gol subito in 14 partite non aiutano senza dubbio a pensare con serenità al duo offensivo con il quale i padroni di casa affronteranno questa partita: ci saranno Neymar e Gabigol a guidare l’attacco del Santos e soprattutto il primo (anche se rimane un fatto complicato) ha voglia di mettersi in mostra e mettere in difficoltà Ancelotti per le convocazioni al prossimo Mondiale.
Ora, i bianconeri di casa sono favoriti, almeno secondo il nostro modesto avviso. Perché hanno proprio bisogno dopo cinque pareggi di questa vittoria che potrebbe cambiare decisamente tutte le prospettive per il futuro.
Come vedere Santos-Bragantino in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la dodicesima giornata del Brasileirao Santos-Bragantino, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Sì, ci piace il fatto che il Santos possa riuscire a vincere questa partita. Come ci piace il fatto che entrambe alla fine possano trovare la via della rete. E, in generale, è questa la cosa più sicura.
Le probabili formazioni di Santos-Bragantino
SANTOS (4-4-2: Diogenes; Vinicius, Verissimo, Peres, Escobar; Schmidt, Oliva, Bontempo, Rollheiser; Neymar, Gabigol.
BRAGANTINO (4-3-3): Cleiton; Hurtado, Henrique, Marques, Capixaba; Fabinho, Gabriel, Barbosa; Sasha, Herrera, Pitta.
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