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Pronostico Tottenham-Leeds: il tris e la prima in casa

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Tottenham-Leeds è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

I tre risultati utili di fila conquistati – gli ultimi due altrettante vittoria in trasferta – hanno permesso al Tottenham di De Zerbi di essere padrone del proprio destino. Adesso la salvezza passa solamente dalle proprie gare, senza stare a guardare quello che fanno gli altri.

Pronostico Tottenham-Leeds
Pronostico Tottenham-Leeds: il tris e la prima in casa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E contro il Leeds in casa per il tecnico italiano non solo dovrebbe arrivare un tris di vittorie, ma soprattutto la prima vittoria interna della nuova guida che avvicinerebbe, e anche sensibilmente, la salvezza. In questo momento i londinesi stanno bene e hanno trovato quella fiducia che è mancata per lunghissima parte di questa annata. De Zerbi ha messo mano, ha avuto bisogno di un paio di settimane per sistemare le cose ma ora sembra aver trovato finalmente la situazione giusta. E in queste ultime giornate il compito ovviamente rimane quello di mettere al sicuro la situazione e poi iniziare a programmare la prossima annata.

La strada per la salvezza adesso pare davvero in discesa. Merito non solo del tecnico ma anche di un gruppo che, depresso, si è affidato alle direttive del nuovo allenatore. E parliamo chiaro: il Tottenham non ha una rosa da quel posto in classifica che occupa ma meriterebbe almeno un piazzamento europeo. Se ne parlerà successivamente.

Come vedere Tottenham-Leeds in diretta tv e in streaming

La sfida Tottenham-Leeds è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata 1.87 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su Lottomatica.

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Il pronostico

Terza vittoria di fila e prima gioia davanti ai propri tifosi per De Zerbi. Una vittoria pesante contro un Leeds che ormai ha raggiunto il proprio obiettivo. E la salvezza è sempre più vicina.

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Le probabili formazioni di Tottenham-Leeds

TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison.
LEEDS (4-2-3-1): Darlow; Bijol, Struijk, Rodon; Bogle, Stach, Tanaka, Ampadu, Justin; Nmecha, Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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