Pronostico Tottenham-Leeds: il tris e la prima in casa

Tottenham-Leeds è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

I tre risultati utili di fila conquistati – gli ultimi due altrettante vittoria in trasferta – hanno permesso al Tottenham di De Zerbi di essere padrone del proprio destino. Adesso la salvezza passa solamente dalle proprie gare, senza stare a guardare quello che fanno gli altri.

E contro il Leeds in casa per il tecnico italiano non solo dovrebbe arrivare un tris di vittorie, ma soprattutto la prima vittoria interna della nuova guida che avvicinerebbe, e anche sensibilmente, la salvezza. In questo momento i londinesi stanno bene e hanno trovato quella fiducia che è mancata per lunghissima parte di questa annata. De Zerbi ha messo mano, ha avuto bisogno di un paio di settimane per sistemare le cose ma ora sembra aver trovato finalmente la situazione giusta. E in queste ultime giornate il compito ovviamente rimane quello di mettere al sicuro la situazione e poi iniziare a programmare la prossima annata.

La strada per la salvezza adesso pare davvero in discesa. Merito non solo del tecnico ma anche di un gruppo che, depresso, si è affidato alle direttive del nuovo allenatore. E parliamo chiaro: il Tottenham non ha una rosa da quel posto in classifica che occupa ma meriterebbe almeno un piazzamento europeo. Se ne parlerà successivamente.

Come vedere Tottenham-Leeds in diretta tv e in streaming

La sfida Tottenham-Leeds è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Tottenham è quotata 1.87 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Terza vittoria di fila e prima gioia davanti ai propri tifosi per De Zerbi. Una vittoria pesante contro un Leeds che ormai ha raggiunto il proprio obiettivo. E la salvezza è sempre più vicina. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Tottenham-Leeds TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison.

LEEDS (4-2-3-1): Darlow; Bijol, Struijk, Rodon; Bogle, Stach, Tanaka, Ampadu, Justin; Nmecha, Calvert-Lewin. POSSIBILE RISULTATO: 3-1