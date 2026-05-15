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Pronostico Wolverhampton-Fulham: la solita partita

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Wolverhampton-Fulham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

La solita, classica, partita di fine stagione. Una squadra retrocessa da gennaio e che chiuderà in maniera non proprio dignitosa, un’altra che invece per un certo periodo ha sognato l’Europa ma che si è dovuta arrendere a squadre più forti.

Pronostico Wolverhampton-Fulham
Pronostico Wolverhampton-Fulham: la solita partita (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Wolverhampton e Fulham non vedono l’ora di andare in vacanza e cercheranno in tutti i modi, almeno per quanto riguarda i bianconeri ospiti, con un sorriso. Dall’altro lato sorrisi non ce ne possono essere in nessun modo, e lo sappiamo, visto com’è andata tutta la stagione. E nemmeno i tifosi, c’è da dirlo, si aspettano chissà quale regalo. Ormai il pensiero è quello di preparare un campionato complicato come la Championship per provare a tornare subito in Premier.

Nelle classiche partite di fine stagione ci sono alcune cose certe che non si possono non menzionare. Le difese sono ballerine, i pensieri non sono tutti sul campo, e gli attaccanti hanno voglia di mettersi in mostra, soprattutto quelli che possono essere in procinto di cambiare squadra. Ed ecco, allora, che la partita ci pare possa regalare almeno un bel po’ di emozioni.

Come vedere Wolverhampton-Fulham in diretta tv e in streaming

Come vedere Wolverhampton-Fulham
Come vedere Wolverhampton-Fulham in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Brentford-Crystal Palace è in programma domenica alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Fulham è quotata 1.90 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Lottomatica.

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Il pronostico

Sul fatto che questo match possa regalare almeno un gol per squadra non pensiamo ci possano essere dubbi quindi occhio alla quota che, tra le altre cose, è abbastanza alta. Per non dire altissima. Occhio, pure, alla vittoria del Fulham. I Wolves con la testa non ci sono da un pezzo.

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Le probabili formazioni di Brentford-Crystal Palace

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Bentley; Mosquera, Bueno, Toti; Pedro Lima, Joao Gomes, Andre, Bueno; Armstrong, Mane; Hwang.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Bassey, Robinson, Asare; Lukic, Cairney; Wilson, Smith Rowe, Chiukwueze; Rodrigo Muniz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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