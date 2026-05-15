Pronostico Chelsea-Manchester City: una “maledizione” da spezzare per Guardiola

Chelsea-Manchester City è la finale dell’edizione 2025-26 dell’FA Cup e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, diretta in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Per un giorno la rincorsa sull’Arsenal capolista in Premier League passerà in secondo piano. Il Manchester City e Pep Guardiola nella finalissima di FA Cup a Wembley hanno infatti l’occasione di (ri)fare una storica “doppietta”: vincere entrambe le coppe nazionali all’interno della stessa stagione, impresa riuscita soltanto a cinque squadre in passato, tra cui gli stessi Cityzens nel 2018-19. Haaland e compagni a marzo hanno già messo le mani sulla League Cup, battendo in finale quell’Arsenal a cui stanno provando in tutti i modi a soffiare una Premier che soltanto qualche settimana fa sembrava già archiviata.

Anche in questo caso è una londinese a frapporsi tra l’FA Cup e il City: il Chelsea. Alzare la coppa, per i Blues, sarebbe l’unico modo per salvare in extremis un’annata assolutamente incolore, caratterizzata da ben tre ribaltoni in panchina, nessuno dei quali davvero risolutivo.

Da ormai tre partite alla guida del Chelsea c’è il traghettatore Calum McFarlane (già arruolato in seguito all’addio di Maresca) che ha preso il posto del disastroso Rosenior a fine aprile. Una vittoria, una sconfitta e un pareggio: questo il bilancio del tecnico che fino a poco fa guidava l’Under 21. L’unico successo è l’1-0 con il Leeds nella semifinale di FA Cup, match deciso da un gol di Enzo Fernandez. Poi il KO interno con il Nottingham Forest ed infine l’1-1 di sabato scorso ad Anfield con il Liverpool. Il Chelsea, sconfitto 8 volte negli ultimi 11 incontri tra le varie competizioni, è attualmente nono in classifica: dal momento che, grazie al ranking Uefa, anche la settimana (e forse l’ottava) andrà in Europa, i londinesi hanno ancora una chance di qualificarsi ad una coppa europea.

Lo faranno automaticamente se riusciranno a vincere l’FA Cup, che oltre al trofeo mette in palio pure un pass per la prossima Europa League. Ecco perché per il Chelsea questa partita ha un valore ben diverso.

Quarta finale consecutiva per Pep

Il Manchester City invece a due turni dalla fine del campionato è a -2 dal primo posto, dunque non padrone del proprio destino. La corazzata di Guardiola in settimana ha disputato il recupero con il Crystal Palace, annichilito 3-0 all’Etihad Stadium in una gara a senso unico. Il tecnico catalano ora deve confidare in uno scivolone dei Gunners ed ovviamente vincere le ultime due con Bournemouth e Aston Villa. Nel frattempo cercherà di portare a casa un altro trofeo: per il City questa è la quarta finale di FA Cup consecutiva (prima squadra nella storia a riuscirci) ma le ultime due si sono concluse con una sconfitta (clamorosa quella dell’anno scorso con il Crystal Palace).

In semifinale i Cityzens se la sono vista brutta contro un club di Championship, il campionato cadetto inglese: Doku e Nico Gonzalez hanno tolto le castagne dal fuoco a Guardiola ribaltando i Saints negli ultimi 8 minuti (2-1).

Contro il Palace, mercoledì, il tecnico catalano ha schierato numerose seconde linee tenendo a riposo gran parte dei titolari, Haaland compreso. Il fromboliere norvegese tornerà dal 1′ contro i Blues, insieme a Cherki e O’Reilly. Dall’altro lato, McFarlane recupera sia James che Pedro Neto, entrambi reduci da problemi fisici. Il portoghese ricoprirà il ruolo di esterno destro alto nel 4-2-3-1: accanto a lui Enzo Fernandez e Palmer.

Come vedere Chelsea-Manchester City in diretta tv e streaming

La finale dell’FA Cup tra Chelsea e Manchester City è in programma sabato alle 16:00 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Il match che assegna la prestigiosa coppa nazionale inglese in Italia verrà trasmesso in chiaro su NOVE (canale 109 e 509 su digitale terrestre e 149 per gli abbonati Sky). Prevista anche la diretta streaming su discovery+ e HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, la nota piattaforma streaming che già trasmette l’intera Serie A e la Liga potranno assistere all’incontro senza alcun costo aggiuntivo.

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Il pronostico

Il divario tra le due squadre è attualmente siderale. Il City arriva a Wembley in totale fiducia e con un Haaland tirato a lucido. Inoltre, la squadra di Guardiola ha vinto 21 delle ultime 23 gare di FA Cup ed in questa competizione è sempre molto ispirata, ma deve scacciare il fantasma delle ultime due finali perse consecutivamente.

Il Chelsea, pur avendo ritrovato James e Pedro Neto, rimane una squadra fragile, reduce da 8 sconfitte nelle ultime 11 gare. Tuttavia, McFarlane a gennaio, durante il suo primo incarico ad interim, ha già dimostrato di poter imbrigliare Pep (1-1 all’Etihad Stadium). Difficile però immaginare un City che fallisce la terza finale di FA Cup di fila, specialmente contro un Chelsea così instabile e che non batte i Cityzens da ben 13 partite. La fame di trofei di Guardiola e la profondità della rosa del City dovrebbero dunque prevalere. I Blues non segnano a Wembley da quattro finali: un tabù che potrebbe pesare psicologicamente. Haaland e compagni hanno la qualità per chiudere la pratica nei 90 minuti. Se il Chelsea dovesse riuscire a spezzare il digiuno di gol a Wembley, la reazione di del Manchester City sarebbe probabilmente travolgente.

Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester City

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Nico Gonzalez, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2