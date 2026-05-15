Pronostico Brentford-Crystal Palace: il finale non è in discussione

Brentford-Crystal Palace è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Non ci sentiamo minimamente di poter mettere in discussione il risultato finale di questa partita per un paio di semplici motivi. Il primo è ovviamente riferito alla classifica: il Brentford, a due giornate dal termine, sogna la possibilità di prendersi ancora un posto in Europa anche se ovviamente è difficile.

Il secondo: la testa e i pensieri del Crystal Palace, ma anche le gambe in questo momento, sono tutti rivolti alla finale di Conference League della prossima settimana che potrebbe regalare una qualificazione europea. Ovvio, nessuno vuole rischiare nulla. Ci sarà il turnover e pure quelli che scenderanno in campo non avranno nessuna voglia di rischiare un infortunio. Ci sono abbastanza elementi, anche se sono solamente due, che ci permettono di andare decisi verso un pronostico. A sensazione è uno dei più semplici di questo weekend della Premier League per tutti i motivi che vi abbiamo appena detto.

Se poi non bastasse, il Brentford in casa arriva da quattro risultati utili di fila che sottolineano come, davanti al pubblico amico, questa squadra riesca sempre a dare qualcosa in più del solito. E non è un fattore da buttare, anzi, è da tenere assolutamente in considerazione.

Come vedere Brentford-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida Brentford-Crystal Palace è in programma domenica alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Brentford è quotata 1.70 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Evidente che i padroni di casa partano favoriti e vogliosi di chiudere i conti subito. E ci riusciranno. Tutti i pensieri del Palace vi abbiamo già spiegato dove sono. E come potrebbe essere altrimenti? ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Brentford-Crystal Palace BRENTFORD (4-4-2): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Hickey, Jensen, Damsgaard; Schade, Thiago.

CRYSTAL PALACE (5-4-1): Henderson; Munoz, Richards, Lacroix, Canvot, Mitchell; Johson, Highes, Lerma, Pino; Mateta. POSSIBILE RISULTATO: 3-1