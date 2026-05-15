I pronostici di venerdì 15 maggio: Premier League, Serie B, Saudi Pro League

I pronostici di venerdì 15 maggio, ci sono partite di Premier League, Serie B, Saudi Pro League e altri campionati minori
Da qualche settimana i tifosi di diverse squadre di Premier League non fanno altro che sbirciare i risultati dell’Aston Villa. Già, perché se i Villans dovessero chiudere il campionato esattamente al quinto posto, vincendo al contempo l’Europa League – mercoledì prossimo a Istanbul è in programma la finalissima con il Friburgo, in cui gli uomini di Unai Emery partiranno strafavoriti – anche la sesta classificata si qualificherebbe alla prossima edizione della Champions League. Motivo per cui club come Bournemouth, Brighton e Brentford (rispettivamente sesto, settimo e ottavo, nonché racchiusi in soli quattro punti) attendono con trepidazione.
Tuttavia, a 180 minuti dalla fine della Premier 2025-26, McGinn e compagni devono anche pensare a loro stessi. E preparare un piano B nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto nella capitale turca.
L’Aston Villa, infatti, non è ancora matematicamente sicuro di finire tra le prime 5. La certezza la squadra di Emery la acquisirebbe solo se batterà il Liverpool al Villa Park nell’anticipo della penultima giornata. Il Liverpool arriva a Birmingham decimato dalle assenze (fuori Salah, Alisson e probabilmente pure Wirtz) e con una retroguardia che definire “ballerina” è un eufemismo (un clean sheet nelle ultime nove). L’Aston Villa, pur con la testa rivolta a Istanbul (sede della finale di Europa League) ha l’occasione di chiudere il discorso Champions davanti ai propri tifosi.
Un pareggio alla fine potrebbe accontentare entrambe: il Bournemouth avrà una partita difficilissima contro il Manchester City e difficilmente riuscirà a fare bottino pieno nelle ultime due giornate di Premier League.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Aston Villa-Liverpool, Premier League, ore 21:00
Vincenti
- AL TAAWOUN (in Al Taawoun-Al Riyadh, Saudi Pro League, ore 20:00)
- DAMAC (in Damac-Al Fayha, Saudi Pro League, ore 18:15)
- CASTELLON (in Castellon-Cadice, Segunda Division, ore 20:30)
- BARI O PAREGGIO (in Bari-Sudtirol, Serie B, ore 20:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Rapperswil-Jona-Stade Nyonnais, Challenge League, ore 20:15
- Étoile Carouge-Bellinzona, Challenge League, ore 20:15
- Kolding IF-Lyngby, First Division Danimarca, ore 18:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Stade Lausanne-Ouchy-Neuchâtel Xamax, Challenge League, ore 20:15
- Aarau-Yverdon Sport, Challenge League, ore 20:15
- Aston Villa-Liverpool, Premier League, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.86 GOLDBET ; 12.73 SPORTBET; 10.86 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
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