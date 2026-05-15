Pronostico Al Hilal-Neom: appesi a un filo

Al Hilal-Neom è una partita valida per la trentatreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Il pareggio contro l’Al Nassr della scorsa settimana ha di fatto chiuso ogni possibilità all’Al Hilal di prendersi il titolo. Inzaghi di nuovo senza scudetto. Insomma, non è stata una stagione da ricordare.

Con una gara in meno, i padroni di casa sono distanti cinque punti da Ronaldo e soci. Ovvio che devono vincere e poi sperare. Ed è questa l’unica motivazione che esiste in questa partita. Anche perché il Neom, dal proprio canto, da chiedere non ha più nulla in questa annata di preparazione ai colpi estivi. Sì, perché c’è la sensazione, dopo il primo anno, che il club abbia voglia di alzare in maniera clamorosa il livello delle sue scelte.

Ma per adesso non c’è nulla da fare. E anche se alla fine sarà comunque complicato per l’Al Hilal tirare fuori le ultime forze sapendo di non essere padrone del proprio destino, crediamo che una vittoria possa comunque arrivare anche per inerzia. Anche per salutare il proprio pubblico con un sorriso, se così possiamo dire. Perché in ogni caso, ed è clamoroso questo, il titolo non arriverà nonostante in tutto l’anno non siano manco arrivate delle sconfitte. Ma si sa, il calcio è strano.

Come vedere Al Hilal-Neom in diretta tv e in streaming

Al Hilal-Neom in programma sabato alle 18:05 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Hilal è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

In una gara da almeno tre reti complessive (quindi è consigliata anche la combo) crediamo che l’Al Hilal possa riuscire almeno a tenere vive le proprie speranze, poche, anche all’ultima giornata.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Neom

AL HILAL (4-4-2): Bono; Al-Harbi, Akcicek, Tambakti, Hernandez; Milinkovic-Savic, Kanno, Neves, Al-Dawsari; Malcom, Benzema.

NEOM (4-4-2): Bulka; Al Dawsari, Hegazy, Zeze, Abdi; Al Oyayari, Al Haji, Kone, Rodriguez; Lacazette, Benhrama.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1