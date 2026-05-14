Pronostici Everton-Sunderland: un solo risultato per il colpaccio

Everton-Sunderland, le dritte in chiave player building della sfida che vedrà i Toffees sfidare i Black Cats: lo scenario

Con ancora una flebile speranza per riuscire a centrare un’insperata qualificazione alle Coppe europee, l’Everton ha un solo risultato disponibile nella gara che vedrà i Toffees impegnati con un Sunderland che ormai ha poco da chiedere al suo campionato.

Sebbene le due squadre siano separate da un solo punto in classifica, i Black Cats hanno visto i loro sogni di gloria infrangersi contro l’ultimo filotto caratterizzato da quattro partite senza vittorie. Molto più motivati e desiderosi di chiudere con un successo la parentesi stagionale all’Hill Dickinson Stadium, gli uomini di Moyes non vogliono lasciare nulla di intentato.

Anche per la compagine del Merseyside, però, sarà fondamentale rialzare la china e trovare una vittoria che manca dal 3-0 rifilato al Chelsea il 21 marzo scorso: tante, troppe settimane che di fatto hanno ridotto (se non proprio annullato) i margini di errore dell’Everton.

Moyes può comunque sorridere per le notizie che arrivano dall’infermeria; di fatto il tecnico dei Toffees sarà chiamato a sciogliere solo un dubbio di formazione, con McNeil attualmente in vantaggio su Merlin Rohl per un posto da titolare sulla corsia destra.

Confermatissimo, invece, il modulo di partenza con il canonico 4-2-3-1: alle spalle dell’unica punta Beto agiranno Ndiaye, Dewsbury-Hall e McNeil. Sull’altro versante saranno Talbi e Brobbey i principali terminali offensivi di una squadra che sta faticando a trovare la via della rete con una certa regolarità (come mostrano i zero gol fatti in due delle ultime tre partite).

Come vedere Everton-Sunderland in diretta tv e in streaming

La sfida Everton-Sunderland è in programma domenica alle 16 (ore italiane) e si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il successo dell’Everton è bancato a quota 1,80 su Goldbet e Better, 1,82 su Eurobet, 1,85 su Sisal, Snai e Bet365.

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Il pronostico

Troppo importante per i padroni di casa tornare a conquistare tre punti che sarebbero una vera e propria panacea per affrontare il Tottenham nelle migliori condizioni possibili. Pur non in discesa, la gara con il Sunderland è comunque alla portata dei Toffees che dovrebbero ritornare alla vittoria.

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Everton-Sunderland, le probabili formazioni

EVERTON: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.

SUNDERLAND: Roefs; Geertruida, Mukiele, Alderete, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Hume, Le Fee, Talbi; Brobbey.

PROBABILE RISULTATO: 2-1