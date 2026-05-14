Pronostico Union Berlino-Augsburg: l’appetito vien mangiando

Union Berlino-Augsburg è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La prima storica vittoria di un’allenatrice donna, e parliamo di Eta dell’Union Berlino, è arrivata la scorsa settimana in trasferta. Ma è evidente, adesso, che i padroni di casa si vogliano concedere una passerella importante nell’ultimo atto di questa stagione. L’Augsburg non dovrebbe creare chissà quali problemi.
Nonostante gli ospiti siano ancora in corsa per un posto europeo. Ma rimane complicato, perché il Friburgo, la sua partita, la dovrebbe vincere nonostante abbia la prossima settimana la finale di Europa League. Tant’è che tutto lascia pensare che l’Union Berlino possa davvero concedersi il lusso di prendersi la seconda vittoria di fila in questo campionato. La prima interna, come detto, con la nuova allenatrice.
L’affermazione della scorsa settimana, arrivata nei minuti finali, è stata celebrata nel migliore dei modi. La sensazione è che Eta abbia subito preso in mano la questione del campo e abbia fatto capire di essere molto competente. Lo sappiamo benissimo che questo è davvero l’unico modo per raggiungere i propri obiettivi dentro uno spogliatoio, anche per gli uomini è così. E se la squadra ti segue ovviamente le cose vanno nel verso giusto. Fiducia, insomma.
Come vedere Union Berlino-Augsburg in diretta tv e streaming
La sfida Union Berlino-Augsburg è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Union Berlino è quotata 2.55 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.42 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
In ogni caso la cosa certa è che questa partita finirà con almeno un gol per squadra. Dubbi inutili. E poi per quello che vi abbiamo raccontato prima non possiamo non pensare e confermare ad una vittoria interna.
Le probabili formazioni di Union Berlino-Augsburg
UNION BERLINO (3-5-2): Klaus; Doekhi, Leite, Querfeld; Trimmel, Schafer, Khedira, Kemlein, Rothe; Burke, Ilic.
AUGSBURG (3-4-2-1): Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Fellhauer, Massengo, Rieder, Wolf; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus