Pronostico Union Berlino-Augsburg: l’appetito vien mangiando

Union Berlino-Augsburg è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La prima storica vittoria di un’allenatrice donna, e parliamo di Eta dell’Union Berlino, è arrivata la scorsa settimana in trasferta. Ma è evidente, adesso, che i padroni di casa si vogliano concedere una passerella importante nell’ultimo atto di questa stagione. L’Augsburg non dovrebbe creare chissà quali problemi.

Nonostante gli ospiti siano ancora in corsa per un posto europeo. Ma rimane complicato, perché il Friburgo, la sua partita, la dovrebbe vincere nonostante abbia la prossima settimana la finale di Europa League. Tant’è che tutto lascia pensare che l’Union Berlino possa davvero concedersi il lusso di prendersi la seconda vittoria di fila in questo campionato. La prima interna, come detto, con la nuova allenatrice.

L’affermazione della scorsa settimana, arrivata nei minuti finali, è stata celebrata nel migliore dei modi. La sensazione è che Eta abbia subito preso in mano la questione del campo e abbia fatto capire di essere molto competente. Lo sappiamo benissimo che questo è davvero l’unico modo per raggiungere i propri obiettivi dentro uno spogliatoio, anche per gli uomini è così. E se la squadra ti segue ovviamente le cose vanno nel verso giusto. Fiducia, insomma.

Come vedere Union Berlino-Augsburg in diretta tv e streaming

La sfida Union Berlino-Augsburg è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Union Berlino è quotata 2.55 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.42 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

In ogni caso la cosa certa è che questa partita finirà con almeno un gol per squadra. Dubbi inutili. E poi per quello che vi abbiamo raccontato prima non possiamo non pensare e confermare ad una vittoria interna.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Augsburg

UNION BERLINO (3-5-2): Klaus; Doekhi, Leite, Querfeld; Trimmel, Schafer, Khedira, Kemlein, Rothe; Burke, Ilic.

AUGSBURG (3-4-2-1): Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Fellhauer, Massengo, Rieder, Wolf; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1