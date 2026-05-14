Pronostico Borussia Monchengladbach-Hoffenheim: vittoria scontata

Borussia Monchengladbach-Hoffenheim è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Basta un punto, all’Hoffenheim, per prendersi il quinto posto in classifica. E contro un Borussia che è salvo, e che ha chiuso male questa stagione, dovrebbe arrivare.

Certo, ci sarebbe ancora la possibilità di entrare in Champions League, visto che lo Stoccarda quarto in classifica ha gli stessi punti e gioca contro il Francoforte. Quindi ci sono delle motivazioni che vanno ben oltre quelle dei padroni di casa. Un Borussia che per una grossa fetta di stagione è riuscito anche a rimanere agganciato alle zone che contano della classifica, ma nel momento in cui le prestazioni dovevano avere un livello diverso, si sono fermati. E non c’è stato modo di riprendersi.

Detto questo, la vittoria esterna non è in discussione perché il Borussia è salvo e quindi da chiedere non ha più nulla. Ovvio che tutto potrebbe cambiare qualora arrivassero delle notizie non positive dall’altro campo. Ma non ci aspettiamo minimamente un’affermazione dei padroni di casa.

Come vedere Borussia Monchengladbach-Hoffenheim in diretta tv e streaming

La sfida Borussia Monchengladbach-Hoffenheim è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Hoffenheim è quotata 1.67 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.37 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

L’Hoffenheim cercherà, intanto, di mettere al sicuro la partita per poi capire come va a finire lo Stoccarda. Quindi partenza lanciata e match sbloccato subito. Poi ci aspettiamo una sfida da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Hoffenheim

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-3-3): Nicolas; Sander, Elvedi, Chiarodia, Scally; Reitz, Enghelhardt, Stoger; Honorat, Machino, Mohya.

HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Coufal, Kabak, Hadjari, Bernardo; Avdullah, Burger; Kramaric, Asllani, Toure; Lamperle.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3