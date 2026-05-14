Pronostico Borussia Monchengladbach-Hoffenheim: vittoria scontata

Borussia Monchengladbach-Hoffenheim è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Basta un punto, all’Hoffenheim, per prendersi il quinto posto in classifica. E contro un Borussia che è salvo, e che ha chiuso male questa stagione, dovrebbe arrivare.
Certo, ci sarebbe ancora la possibilità di entrare in Champions League, visto che lo Stoccarda quarto in classifica ha gli stessi punti e gioca contro il Francoforte. Quindi ci sono delle motivazioni che vanno ben oltre quelle dei padroni di casa. Un Borussia che per una grossa fetta di stagione è riuscito anche a rimanere agganciato alle zone che contano della classifica, ma nel momento in cui le prestazioni dovevano avere un livello diverso, si sono fermati. E non c’è stato modo di riprendersi.
Detto questo, la vittoria esterna non è in discussione perché il Borussia è salvo e quindi da chiedere non ha più nulla. Ovvio che tutto potrebbe cambiare qualora arrivassero delle notizie non positive dall’altro campo. Ma non ci aspettiamo minimamente un’affermazione dei padroni di casa.
Come vedere Borussia Monchengladbach-Hoffenheim in diretta tv e streaming
La sfida Borussia Monchengladbach-Hoffenheim è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
L’Hoffenheim cercherà, intanto, di mettere al sicuro la partita per poi capire come va a finire lo Stoccarda. Quindi partenza lanciata e match sbloccato subito. Poi ci aspettiamo una sfida da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Hoffenheim
BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-3-3): Nicolas; Sander, Elvedi, Chiarodia, Scally; Reitz, Enghelhardt, Stoger; Honorat, Machino, Mohya.
HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Coufal, Kabak, Hadjari, Bernardo; Avdullah, Burger; Kramaric, Asllani, Toure; Lamperle.
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