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Pronostico Bayer Leverkusen-Amburgo: una vittoria amara

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Bayer Leverkusen-Amburgo è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una delle stagioni più amare degli ultimi anni. Il Bayer Leverkusen, sesto in classifica, al massimo potrebbe arrivare quindi, ma non cambierà nulla nell’annata. Niente qualificazione alla prossima Champions League. Ed è un dato clamoroso per la Bundesliga.

Pronostico Bayer Leverkusen-Amburgo
Pronostico Bayer Leverkusen-Amburgo: una vittoria amara (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Quella delle Aspirine è stata un’annata iniziata male e finita peggio. Nemmeno il cambio in panchina (arrivato dopo poche giornate) è riuscito a cambiare le sorti. Quando si parte così, col piede sbagliato, è sempre complicato poi riuscire a ricomporre i cocci della stagione. E insomma, niente da fare. L’unico obiettivo in questa ultima gara della stagione, contro una squadra che da chiedere proprio non ha nulla, rimane quello di salutare nel migliore dei modi – se la vogliamo mettere in questo modo – i propri tifosi. E sappiamo benissimo come il concetto non sia per nulla semplice.

Ma una vittoria contro l’Amburgo dovrebbe arrivare assolutamente. Una gara che è abbastanza – del tutto – indirizzata, e che non cambierà nulla. Sarà spettacolo, almeno per chi la guarderà. E spettacolo vuole dire gol e emozioni. Sotto nel nostro pronostico vi diciamo che partita potrebbe venire fuori.

Come vedere Bayer Leverkusen-Amburgo in diretta tv e streaming

La sfida Bayer Leverkusen-Amburgo è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Bayer Leverkusen è quotata 1.25 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.57 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Una gara sicuramente da over, pochi dubbi. Così come abbiamo pochi dubbi sul fatto che il Bayer Leverkusen si prenderà questa vittoria.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Amburgo

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Tillman; Schick.
AMBURGO (3-4-1-2): Fernandes; Capaldo, Torunarigha, Omari; Jatta, Remberg, Gronbaek, Balde; Vieira; Philippe, Konigsdoffer.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2
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