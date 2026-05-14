Pronostico Bayer Leverkusen-Amburgo: una vittoria amara

Bayer Leverkusen-Amburgo è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una delle stagioni più amare degli ultimi anni. Il Bayer Leverkusen, sesto in classifica, al massimo potrebbe arrivare quindi, ma non cambierà nulla nell’annata. Niente qualificazione alla prossima Champions League. Ed è un dato clamoroso per la Bundesliga.

Quella delle Aspirine è stata un’annata iniziata male e finita peggio. Nemmeno il cambio in panchina (arrivato dopo poche giornate) è riuscito a cambiare le sorti. Quando si parte così, col piede sbagliato, è sempre complicato poi riuscire a ricomporre i cocci della stagione. E insomma, niente da fare. L’unico obiettivo in questa ultima gara della stagione, contro una squadra che da chiedere proprio non ha nulla, rimane quello di salutare nel migliore dei modi – se la vogliamo mettere in questo modo – i propri tifosi. E sappiamo benissimo come il concetto non sia per nulla semplice.

Ma una vittoria contro l’Amburgo dovrebbe arrivare assolutamente. Una gara che è abbastanza – del tutto – indirizzata, e che non cambierà nulla. Sarà spettacolo, almeno per chi la guarderà. E spettacolo vuole dire gol e emozioni. Sotto nel nostro pronostico vi diciamo che partita potrebbe venire fuori.

Come vedere Bayer Leverkusen-Amburgo in diretta tv e streaming

La sfida Bayer Leverkusen-Amburgo è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bayer Leverkusen è quotata 1.25 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.57 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Una gara sicuramente da over, pochi dubbi. Così come abbiamo pochi dubbi sul fatto che il Bayer Leverkusen si prenderà questa vittoria.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Amburgo

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Tillman; Schick.

AMBURGO (3-4-1-2): Fernandes; Capaldo, Torunarigha, Omari; Jatta, Remberg, Gronbaek, Balde; Vieira; Philippe, Konigsdoffer.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2