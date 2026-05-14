Pronostico Friburgo-Lipsia: sorriso prima della finale

Friburgo-Lipsia è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ultima giornata di campionato con una sola squadra che ha da chiedere qualcosa, il Friburgo. Che, tra le altre cose, nel mezzo della prossima settimana sarà impegnato anche nella finale di Europa League.

Ma prima, per non rischiare nulla nel caso andasse male contro l’Aston Villa, i bianconeri devono difendere la qualificazione alla Conference League contro un Lipsia che, dal proprio canto, è già sicuro di essere in Champions League. Diciamo che ci sono delle motivazioni abbastanza diverse, ma un poco il pensiero del Friburgo, vuoi o non vuoi, sarà appunto all’appuntamento della prossima settimana. Ma, nonostante questo, gli ospiti sono già in vacanza, da un pezzo addirittura, dopo un’annata comunque importante e un ritorno nella massima competizione europea dopo un paio di stagioni al di sotto delle aspettative.

Ed è arrivato, anche il momento per il Friburgo, di interrompere una striscia di 14 scontri diretti senza nessuna vittoria contro il Lipsia: dieci sconfitte e quattro pareggi dal 2019 a questa parte. Un tempo troppo lungo. Una striscia che verrà ribaltata.

Come vedere Friburgo-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida Friburgo-Lipsia è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Friburgo è quotata 2.65 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.38 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Le motivazioni pendono tutte nella direzione dei padroni di casa, che in un solo modo, vincendo, possono assicurarsi in questa ultima giornata di campionato un posto nella prossima Europa. Gara da GOL pure. E da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Friburgo-Lipsia

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ogbus, Lienhart, Treu; Eggestein, Manzambi; Beste, Holer, Grifo; Matanovic.

LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1