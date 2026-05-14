Pronostico Werder Brema-Borussia Dortmund: Kovac chiude in bellezza con i 2008

Werder Brema-Borussia Dortmund è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Già sicuro del secondo posto, nonché della qualificazione alla prossima Champions League, il Borussia Dortmund sta approfittando di queste ultime giornate di campionato per dare spazio a chi in stagione ne ha avuto poco ma soprattutto per lanciare diversi elementi provenienti dal settore giovanile, storicamente sempre molto florido.
Nella rocambolesca vittoria per 3-2 contro l’Eintracht Francoforte di venerdì scorso, per esempio, il tecnico Niko Kovac ha regalato nuovamente una maglia da titolare ai due classe 2008 Reggiani e Inacio, tra l’altro entrambi italiani.
Il figlio d’arte – suo padre Inacio Pià, italo-brasiliano, ha indossato le maglia di Napoli e Atalanta nei primi anni 2000 – ha ripagato la fiducia dell’allenatore croato segnando il suo primo gol tra i professionisti contro le Adler. Quasi certamente lo vedremo all’opera anche a Brema nella sfida con il Werder, valida per l’ultimo turno del massimo campionato tedesco. Il Borussia tenterà di sbloccarsi in trasferta, dove ha perso le ultime due partite, prima contro l’Hoffenheim e poi contro il ‘Gladbach. Eppure fuori casa i gialloneri nel complesso quest’anno non hanno fatto malissimo, incassando solamente tre KO e collezionando appena 29 punti complessivi.
Le due sconfitte consecutive con Augsburg e Hoffenheim invece non hanno impedito al Werder Brema di archiviare ogni discorso relativo alla salvezza con un turno d’anticipo. Nonostante i soli 32 punti in classifica, i biancoverdi sono salvi aritmeticamente grazie a squadre che hanno fatto peggio come St. Pauli, Heidenheim e Wolfsburg. Gran parte dei meriti vanno a Daniel Thioune, subentrato a stagione in corso, ma capace di traghettare il Werder fuori dalla zona rossa.
Come vedere Werder Brema-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming
La sfida Werder Brema-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il Borussia Dortmund arriva a Brema con la mente sgombra e la voglia di lanciare definitivamente i propri talenti. La rete del giovane talento italiano Inacio nell’ultimo turno è il manifesto di una squadra che vuole chiudere in bellezza nonostante i recenti passi falsi in trasferta. Il Werder, dal canto suo, ha raggiunto l’obiettivo della salvezza ma ha mostrato segnali di cedimento nelle ultime due uscite. La differenza di qualità tecnica, anche con le seconde linee, resta marcata a favore degli ospiti. Ci aspettiamo una gara aperta e divertente, tipica dell’ultima giornata di Bundesliga, dove il talento offensivo del Borussia dovrebbe avere la meglio su una difesa biancoverde che ha faticato molto nelle ultime settimane. Almeno un gol per parte e più di due complessivi al Weserstadion.
Le probabili formazioni di Werder Brema-Borussia Dortmund
WERDER BREMA (4-3-3): Backhaus; Agu, Pieper, Friedl, Deman; Stage, Lynen, Puertas; Njinmah, Musah, Schmid.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Meyer; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Yan Couto, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Beier, Inácio; Fabio Silva.
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