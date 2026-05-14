Pronostico Bari-Sudtirol, si salvi chi può: occasione unica per i Galletti

Bari-Sudtirol è una partita valida per l’andata del playout di Serie B e si gioca venerdì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nella prossima edizione della Serie B ci sarà posto soltanto per una di loro. Bari e Sudtirol si giocano la permanenza in cadetteria in questo incandescente playout dal quale uscirà fuori il nome della quarta retrocessa dopo Spezia, Reggiana e Pescara. Ma partiamo dal regolamento, sempre importante in questi casi: il club di Bolzano, grazie al punto in più in classifica rispetto ai pugliesi (41 contro 40), avrà il vantaggio di disputare il ritorno davanti al proprio pubblico. E non solo: se al termine dei 180 minuti (niente supplementari e rigori, che ci sarebbero stati soltanto se le due squadre fossero arrivate a pari punti) persisterà la parità assoluta, a salvarsi saranno gli altoatesini, meglio piazzati.

Il Bari dovrà dunque sfruttare il calore del San Nicola per non essere costretto a vincere al “Druso” sette giorni dopo. I Galletti in ogni caso arrivano a questo spareggio in condizioni leggermente migliori rispetto agli uomini di Fabrizio Castori. Hanno concluso la stagione regolare con due vittorie di fila: 2-0 alla Virtus Entella e rocambolesco 3-2 a Catanzaro contro una squadra già con la testa ai playoff. Due successi fondamentali per abbandonare definitivamente la zona retrocessione, dove i pugliesi hanno bazzicato a più riprese in quest’annata oltremodo deludente, caratterizzata da frenetici cambi in panchina (in totale tre) e contestazioni alla società.

Moreno Longo, rispetto ai predecessori Caserta e Vivarini, è riuscito quantomeno a ridare una certa compattezza, sebbene i risultati siano rimasti contrastanti.

Il crollo del Sudtirol

Il Sudtirol, al contrario, ha fatto un po’ il percorso inverso. Dopo un girone d’andata in sordina, gli altoatesini a febbraio erano arrivati quasi a lambire la zona playoff e nessuno pensava più alla lotta per non retrocedere. Ma da inizio marzo abbiamo assistito ad un crollo epocale: negli ultimi 10 turni di campionato la squadra di Castori non ha mai vinto, collezionando a malapena 4 punti. E poi il finale beffardo: venerdì scorso il Sudtirol non è riuscito a battere la Juve Stabia (1-1) ed al fotofinish è scivolato al quintultimo posto, scavalcato dall’Empoli che nel frattempo aveva trovato il gol del pareggio a Monza in pieno recupero, condannando di fatto Tait e compagni al playout.

Nei due precedenti stagionali, andati in scena a dicembre e febbraio, il Sudtirol ha evitato la sconfitta in entrambi i casi. Zero a zero a Bolzano e successo per 2-1 al San Nicola.

Come vedere Bari-Sudtirol in diretta tv e in streaming

Bari-Sudtirol, in programma venerdì alle 20:00 allo stadio San Nicola di Bari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano, compresi playoff e playout. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

L’inerzia psicologica è clamorosamente capovolta rispetto a quanto recita la classifica. Il Bari arriva all’appuntamento con uno stato d’animo diverso, reduce da due vittorie vitali che hanno ridato entusiasmo a una piazza ferita. Il Sudtirol, invece, è in caduta libera: non vince da marzo e lo schiaffo dell’ultimo turno – con il sorpasso dell’Empoli al fotofinish – è stato un epilo tutto sommato coerente con il calo vertiginoso della compagine altoatesina. Castori punterà tutto sulla difesa e sul vantaggio del regolamento, cercando di uscire indenne dal San Nicola. Il Bari deve fare la partita, ma Longo sa che esporsi ai contropiedi ospiti sarebbe letale. Ci aspettiamo una gara bloccata, dominata dalla paura di sbagliare. Il Sudtirol giocherà per il pareggio, mentre i biancorossi cercheranno il guizzo (magari del talentuoso Rao) senza però sbilanciarsi troppo. La spinta del San Nicola potrebbe trascinare il Bari a un successo di misura, fondamentale per andare a Bolzano con due risultati su tre.

Le probabili formazioni di Bari-Sudtirol

BARI (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Esteves, Maggiore, Pagano, Dorval; Rao, Moncini.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davi; Merkaj, Pecorino.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0