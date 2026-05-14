I pronostici di giovedì 14 maggio: Liga, Saudi Pro League e altri campionati

I pronostici di giovedì 14 maggio, si chiude il turno infrasettimanale di Liga, in campo anche Saudi Pro League e altri campionati
Si chiude stasera la trentaseiesima giornata di Liga, un campionato che sta diventando un vero e proprio thriller in zona retrocessione, con ancora coinvolte un altissimo numero di squadre. Se Valencia e Rayo Vallecano potrebbero anche accontentarsi di un pareggio, col Valencia che avrebbe comunque maggiore interesse nel prendersi i tre punti, il Girona deve assolutamente provare a vincere contro la Real Sociedad ormai priva di obiettivi avendo già ottenuto la qualificazione in Europa League grazie alla vittoria della Coppa del Re.
Tra le partite da over 2,5 occhio a Al-Qadsiah-Al Hazm, Al Fateh-Al Najma e Real Madrid-Real Oviedo. Promettono almeno un gol per squadra Copenhagen-Midtjylland, Basilea-San Gallo e Al Ettifaq-Al Ittihad.
Pronostici: la scelta del Veggente
• OVER 1,5 SECONDO TEMPO in Al Ettifaq-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 20:00
Vincenti
- VALENCIA o PAREGGIO (in Valencia-Rayo Vallecano, Liga, ore 19:00)
- GIRONA (in Girona-Real Sociedad, Liga, ore 20:00)
- ST. POLTEN (in St. Polten-WSPG Wels, Austria 2. Liga, ore 17:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Al-Qadsiah-Al Hazm, Saudi Pro League, ore 20:00
- Al Fateh-Al Najma, Saudi Pro League, ore 17:55
- Real Madrid-Real Oviedo, Liga, ore 21:30
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Copenhagen-Midtjylland, Coppa di Danimarca, ore 17:00
- Basilea-San Gallo, Super League Svizzera, ore 16:30
- Al Ettifaq-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 20:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 15.23 GOLDBET ; 17.55 SPORTBET; 15.23 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Girona-Real Sociedad, Liga, ore 20:00
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