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I pronostici di giovedì 14 maggio: Liga, Saudi Pro League e altri campionati

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I pronostici di giovedì 14 maggio, si chiude il turno infrasettimanale di Liga, in campo anche Saudi Pro League e altri campionati

Si chiude stasera la trentaseiesima giornata di Liga, un campionato che sta diventando un vero e proprio thriller in zona retrocessione, con ancora coinvolte un altissimo numero di squadre. Se Valencia e Rayo Vallecano potrebbero anche accontentarsi di un pareggio, col Valencia che avrebbe comunque maggiore interesse nel prendersi i tre punti, il Girona deve assolutamente provare a vincere contro la Real Sociedad ormai priva di obiettivi avendo già ottenuto la qualificazione in Europa League grazie alla vittoria della Coppa del Re.

I pronostici di giovedì 14 maggio: Liga, Saudi Pro League e altri campionati (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da over 2,5 occhio a Al-Qadsiah-Al Hazm, Al Fateh-Al Najma e Real Madrid-Real Oviedo. Promettono almeno un gol per squadra Copenhagen-Midtjylland, Basilea-San Gallo e Al Ettifaq-Al Ittihad.

Pronostici: la scelta del Veggente

OVER 1,5 SECONDO TEMPO in Al Ettifaq-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 20:00

Vincenti

  • VALENCIA o PAREGGIO (in Valencia-Rayo Vallecano, Liga, ore 19:00)
  • GIRONA (in Girona-Real Sociedad, Liga, ore 20:00)
  • ST. POLTEN (in St. Polten-WSPG Wels, Austria 2. Liga, ore 17:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Al-Qadsiah-Al Hazm, Saudi Pro League, ore 20:00
  • Al Fateh-Al Najma, Saudi Pro League, ore 17:55
  • Real Madrid-Real Oviedo, Liga, ore 21:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Copenhagen-Midtjylland, Coppa di Danimarca, ore 17:00
  • Basilea-San Gallo, Super League Svizzera, ore 16:30
  • Al Ettifaq-Al Ittihad, Saudi Pro League, ore 20:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 15.23 GOLDBET ; 17.55 SPORTBET; 15.23 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Girona-Real Sociedad, Liga, ore 20:00

 

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