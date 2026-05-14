Pronostico Aston Villa-Liverpool: una vittoria per centrare l’obiettivo

Aston Villa-Liverpool è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Da qualche settimana i tifosi di diverse squadre di Premier League non fanno altro che sbirciare i risultati dell’Aston Villa. Già, perché se i Villans dovessero chiudere il campionato esattamente al quinto posto, vincendo al contempo l’Europa League – mercoledì prossimo a Istanbul è in programma la finalissima con il Friburgo, in cui gli uomini di Unai Emery partiranno strafavoriti – anche la sesta classificata si qualificherebbe alla prossima edizione della Champions League. Motivo per cui club come Bournemouth, Brighton e Brentford (rispettivamente sesto, settimo e ottavo, nonché racchiusi in soli quattro punti) attendono con trepidazione.
Tuttavia, a 180 minuti dalla fine della Premier 2025-26, McGinn e compagni devono anche pensare a loro stessi. E preparare un piano B nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto nella capitale turca.
L’Aston Villa, infatti, non è ancora matematicamente sicuro di finire tra le prime 5. La certezza la squadra di Emery la acquisirebbe solo se batterà il Liverpool al Villa Park nell’anticipo della penultima giornata. Conquistando i tre punti il Bournemouth sesto, a -4 dai Villans, non potrebbe più raggiungere i finalisti dell’Europa League.
Discorso praticamente identico per quanto riguarda i Reds, che in classifica hanno gli stessi punti dell’Aston Villa, 59 (sono davanti per via della miglior differenza reti). Arne Slot va a caccia di una vittoria che scaccerebbe via ogni pensiero e metterebbe il punto su una stagione nel complesso deludente e caratterizzata da molte turbolenze. Il Liverpool peraltro viene da due prestazioni non particolarmente esaltanti contro Manchester United (sconfitta per 3-2 a Old Trafford) e Chelsea (1-1 ad Anfield, coi Reds usciti tra i fischi), in cui la difesa è apparsa di nuovo fragile: appena un clean sheet nelle ultime nove gare disputate tra coppe e campionato.
Slot oltretutto si recherà a Birmingham con una rosa rimaneggiata. Out Alisson, Salah, Endo, Leoni, Bradley ed Ekitiké, poche chance di rivedere Wirtz, indisponibile pure contro il Chelsea. Nell’Aston Villa unici assenti Onana e Kamara, ma Emery quasi certamente farà un minimo di turnover in vista dell’imminente finale di Europa League.
Come vedere Aston Villa-Liverpool in diretta tv e in streaming
La sfida tra Aston Villa e Liverpool è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Si affrontano due squadre che hanno specchiato i propri cammini per tutta la stagione: stesso numero di vittorie, pareggi e sconfitte. Tuttavia, l’inerzia sembra pendere leggermente verso i padroni di casa.
Il Liverpool arriva a Birmingham decimato dalle assenze (fuori Salah, Alisson e probabilmente pure Wirtz) e con una retroguardia che definire “ballerina” è un eufemismo (un clean sheet nelle ultime nove). L’Aston Villa, pur con la testa rivolta a Istanbul (sede della finale di Europa League) ha l’occasione di chiudere il discorso Champions davanti ai propri tifosi. Nonostante i forfait, il Liverpool mantiene una vocazione offensiva, mentre i Villans in casa segnando con costanza. La fragilità difensiva dei Reds e il possibile turnover di Emery suggeriscono una gara aperta dove entrambe troveranno la via della rete. Per chi invece cerca una giocata più prudente, la doppia chance interna è molto interessante vista la rosa rimaneggiata degli ospiti.
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Le probabili formazioni di Aston Villa-Liverpool
ASTON VILLA (4-3-3): Emiliano Martinez; Cash, Lindelof, Mings, Maatsen; Tielemans, Barkley, Konsa; McGinn, Watkins, Rogers.
LIVERPOOL (4-3-3): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai; Ngumoha, Isak, Wirtz.
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