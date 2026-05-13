Home » Pronostici » Pronostici del weekend » I pronostici del weekend (15-16 maggio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend (15-16 maggio): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, trentasettesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Sporting CP, Nizza, Napoli, Hoffenheim e Heidenheim.

I pronostici del weekend (15-16 maggio): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Heidenheim-Mainz, Bayer Leverkusen-Amburgo, Bayern Monaco-Colonia, Heracles Almelo-FC Groningen e PSV-Twente.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Union Berlin-Augsburg, Eintracht Francoforte-Stoccarda, Werder Brema-Borussia Dortmund, Friburgo-Lipsia e Heerenveen-Ajax.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Mainz, Bundesliga, sabato 15:30
Bayer Leverkusen-Amburgo, Bundesliga, sabato 15:30
Bayern Monaco-Colonia, Bundesliga, sabato 15:30
Heracles Almelo-FC Groningen, Eredivisie, domenica 14:30
PSV-Twente, Eredivisie, domenica 14:30
  • Maggiori informazioni sui bonus

    Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Sporting CP (in Sporting CP-Gil Vicente, Primeira Liga, sabato 19:00)
Nizza (in Nizza-Metz, Ligue 1, domenica 21:00)
Napoli (in Pisa-Napoli, Serie A, ?)
Hoffenheim (in Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30)
Heidenheim (in Heidenheim-Mainz, Bundesliga, sabato 15:30)
Comparazione quota totale (gol + over): 19.25 GOLDBET ; 21.58 SPORTBET; 19.25 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Union Berlin-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30
Eintracht Francoforte-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30
Werder Brema-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 15:30
Friburgo-Lipsia, Bundesliga, sabato 15:30
Heerenveen-Ajax, Eredivisie, domenica 14:30
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Napoli-Bologna

Pronostico Napoli-Bologna: Conte chiude i giochi

Pronostico Milan-Atalanta

Pronostico Milan-Atalanta: Allegri torna a sorridere

Pronostico Parma-Roma

Pronostico Parma-Roma: Gasperini crede nella Champions