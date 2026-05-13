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Pronostico Lazio-Inter: marcatore, tiratori e assist man

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Lazio-Inter, i pronostici del match in programma all’Olimpico: dal marcatore ai tiratori, le dritte sul tavolo

L’attesa sta per finire. A Roma Lazio ed Inter sono pronti si rivedono quattro giorni dopo il confronto di campionato che ha certificato – semmai fosse necessario – lo strapotere tecnico ed atletico degli uomini di Chivu. Questa sera, però, lo scenario potrebbe delinearsi lungo direzioni sostanzialmente diverse.

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter
Pronostico Lazio-Inter: marcatore e tiratori (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Ad ogni modo sono i neo Scudettati a partire con i favori del pronostico dalla loro parte. Con l’enigma Thuram che sarà sciolto soltanto a ridosso del fischio d’inizio, l’Inter si affida alla ritrovata verve realizzativa di Lautaro Martinez per alzare il secondo trofeo stagionale: sebbene la forma fisica non possa essere ancora delle migliori, il “Toro” rappresenta una soluzione assolutamente credibile come marcatore del match.

I tiri dovrebbero comunque fioccare da un momento all’altro. Un vero e proprio fattore quando trova spazio da attaccare contro avversari non irresistibile in fase di copertura, Dumfries ha la grande chance di imprimere il suo sigillo sul match. Contro Nuno Tavares, non abituato a coprire praterie in fase di ripiegamento, l’occasione è più ghiotta che mai: l’olandese potrebbe riuscire a siglare almeno un gol (o almeno colpire un palo).

Autore di diciotto assist in Serie A, Dimarco sarà uno degli osservati speciali dagli uomini di Sarri: la facilità di pescare l’uomo giusto al momento giusto è una specialità della casa che risulta difficile non valorizzare. In chiave player building, per chiudere, occhio anche a Isaksen e Zaccagni, per i quali si potrebbe caldeggiare la voce Over 0,5 tiro in porta plus.

Lautaro Martinez marcatore plus; Isaksen, Zaccagni e Dumfries Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 12,18 su Goldbet.

Dimarco assist o sostituto e Dumfries Marcatore (o il suo sostituto) o prendere il palo (per entrambi inclusi i tempi supplementari) sono bancati a quota 11,39 su Sportbet.

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