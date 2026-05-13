Pronostico Real Madrid-Real Oviedo: nel terremoto una vittoria inutile

Real Madrid-Real Oviedo è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì: dove vederla, formazioni, pronostico
Prima l’eliminazione dalla Champions League, poi la lite Valverde-Tchouameni, poi la sconfitta contro il Barcellona con i catalani che hanno festeggiato la Liga. E infine, la conferenza stampa di Perez che ha accusato tutto e tutti e si è preso la scena.
Dentro il Real Madrid, uno dei club più importanti al mondo, sta succedendo di tutto. E non è sicuramente il modo migliore per chiudere la stagione, la seconda di fila senza trofei. Ed è questo che fa una notizia tremenda da quelle parti. Al Bernabeu, contro un Real Oviedo retrocesso, sarà una serata strana. Piena di fischi e di contestazione per un club che non è riuscito a tenere testa al Barcellona – nonostante all’inizio le cose sembravano essersi messe nel migliore dei mdi – e che ha pagato anche il cambio in panchina, con Arbeloa che si è dimostrata una scelta decisamente sbagliata.
Vincerà il Real Madrid, gli ospiti sono già retrocessi da un pezzo e quindi cercheranno di togliersi qualche soddisfazione, se possibile. Ma almeno questa partita in casa, i Blancos, la dovrebbero riuscire a portare dalla propria parte. Una situazione davvero incredibile quella che si è creata.
Come vedere Real Madrid-Real Oviedo in diretta tv e streaming
La sfida Real Madrid-Real Oviedo, gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Vedere la quota del Real Madrid decisamente alta contro una squadra già retrocessa fa strano. Ma comunque, la vittoria, che non servirà a nulla, arriverà.
Le probabili formazioni di Real Madrid-Real Oviedo
REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, Carreras; Mastantuono, Camavinga, Pitarch, Bellingham; Mbappe, Vinicius.
REAL OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Costas, Calvo, Alhassane; Colombatto, Fonseca; Chaira, Reina, Fernandez; Vinas.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1
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