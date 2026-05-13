Pronostico Girona-Real Sociedad: vale solo per una squadra

Girona-Real Sociedad è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Con la vittoria della Coppa del Re, nella finale contro l’Atletico Madrid di qualche mese fa, la Real Sociedad ha di fatto chiuso la propria stagione: con un trofeo e conquistando, tra le altre cose, pure l’accesso alla prossima Europa League. Da quel momento in poi, i baschi, giustamente anche, hanno pure mollato un poco la presa. Una situazione che ormai è chiara a tutti.

La partita di giovedì sera, quindi, vale solamente per una squadra, il Girona. Che non vince da cinque match e che ha un obiettivo importante da raggiungere, la salvezza. Adesso i padroni di casa sarebbero retrocessi, nonostante abbiano 39 punti in classifica, ma con lo stesso punteggio portato fino al momento a casa ci sono altre cinque squadra in Spagna. Una situazione davvero incredibile che può cambiare nello spazio di soli 90minuti.

E le motivazioni in questo caso sono quelle che fanno decisamente la differenza. Ovvio che il Girona deve vincere, a tutti i costi, per riuscire a portare a casa tre punti pesantissimi. E come spiegato prima, contro questa Real Sociedad ormai in vacanza, di problemi non ce ne dovrebbero essere. Anche perché il Girona, c’è da dirlo, anche se non ha vinto nell’ultimo periodo o ha pareggiato oppure ha perso di misura. Quindi non è che fisicamente o mentalmente stia così male.

Come vedere Girona-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Girona-Real Sociedad, gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 20. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Girona è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.55 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Una quota così alta – due volte la posta – per una partita così indirizzata è ghiotta. E crediamo, come detto, che le motivazioni possa fare davvero la differenza. Sfida da uno.

Le probabili formazioni di Girona-Real Sociedad

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Frances, Vitor Reis, Moreno; Martin, Witsel; Tsygankov, Lemar, Ounahi; Echeverri.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Arambarru, Martin, Caleta-Car, Gomez; Gorrotzategi, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetzea; Oyazarbal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1