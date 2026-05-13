Pronostico Valencia-Rayo Vallecano: il pareggio sta bene a tutti

Valencia-Rayo Vallecano è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Nonostante parliamo di due squadre che si ritrovano a metà classifica, nessuna delle due al momento è aritmeticamente salva. Ma un pareggio, tra Valencia e Rayo Vallecano, farebbe felici davvero tutti.

Certo, i padroni di casa sentono proprio l’occasione, sfruttando il fatto che gli ospiti hanno pure la testa alla finale di Conference, di chiudere proprio in maniera definitiva la questione. Ma non è semplice, perché il Vallecano non vuole in nessun modo interrompere la striscia di sei risultati utili di fila che aiutano a presentarsi all’appuntamento storico contro il Crystal Palace con un’autostima incredibile e con una voglia diversa.

Non c’è una favorita. C’è sicuramente una squadra che ha maggiori motivazioni visto che ormai gli rimangono solamente tre partite di campionato e basta. Ma il Rayo con la testa c’è, eccome se c’è.

Come vedere Valencia-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Rayo Vallecano, gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma giovedì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Un pareggio e tutti felici. Magari dentro un match da almeno un gol per squadra. Ah, il segno GOL, ci pare proprio assicurato.

Le probabili formazioni di Valencia-Rayo Vallecano

VALENCIA (4-4-2): Dimitrievski; Renzo, Tarrega, Pepelu, Gaya; Rioja, Guerra, Rodriguez, Ramazani; Duro, Sadiq.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Lopez, Valentin; de Frutos, Camello, Perez; Alemao.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1