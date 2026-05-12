Pronostici Osasuna-Atletico Madrid: marcatore e tiratori

Osasuna-Atletico Madrid, le scelte in chiave player building da attenzione: dal marcatore ai tiratori, ecco tutte le dritte

Protagoniste di un finale di stagione che definire problematiche sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, Osasuna ed Atletico Madrid cercano riscatto in un match di campionato che ha qualcosa da dire più sul piano delle motivazioni che in termini di classifica.

Anche per questo, scevri da ogni incombenza imminente, le due squadre potrebbero dar vita ad una gara piuttosto divertente con molti capovolgimenti di fronte. Sia pur con il morale a pezzi per gli ultimi risultati, i Colchoneros possono comunque disporre di frecce potenzialmente letali a disposizione del proprio arco.

Dal primo minuto al posto di Alvarez, Sorloth dovrebbe rispondere presente in quest’ultimo scorcio di stagione. Del resto, sia pur tra alti e bassi, il norvegese non ha mai perso il fiuto del gol e potrebbe portare a tredici il computo totale dei gol messi a segno.

Per chiudere il cerchio tiratori, oltre all’Over 1,5 tiri in porta plus di Ademola Lookman, propenso ad accentrarsi sul suo piede forte per andare alla conclusione, risulta degna di nota anche la candidatura di Budimir in ottica player building: i trentasette tiri indirizzati nello specchio dall’inizio della stagione autorizzano a credere che possano essere almeno due le conclusioni in porta del centravanti dell’Osasuna.

Sorloth marcatore plus; Budimir e Lookman Over 1,5 tiri in porta plus si trovano a quota 15,84 su Goldbet.