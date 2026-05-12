Pronostico Lazio-Inter, tra sogno double e pass per l’Europa: una coppa da vincere a tutti i costi

Lazio-Inter è la finale della Coppa Italia 2025-26 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

Si assegna all’Olimpico il terzo ed ultimo titolo della stagione calcistica italiana: la Coppa Italia. Sarebbe indubbiamente la ciliegina sulla torta per l’Inter, che già una settimana fa ha strappato lo scudetto dalla maglia del Napoli e chiudendo i giochi per il tricolore con tre turni d’anticipo. Per la Lazio invece la coppa nazionale è questione di vita e di morte, visto che i biancocelesti, noni in classifica, soltanto attraverso la vittoria di questo trofeo riusciranno a riconquistare la qualificazione ad una coppa europea, in questo caso l’Europa League.

Da una parte Maurizio Sarri, che ha vissuto una stagione tribolatissima sulla panchina capitolina, barcamenandosi tra contestazioni furenti nei confronti di società e presidente, blocchi del mercato in entrata e una rosa che nel corso dei mesi è stata indebolita piuttosto che rafforzata. Dall’altra Cristian Chivu, allenatore che ha sorpreso tutti nonostante la quasi nulla esperienza in massima serie vincendo al primo colpo lo scudetto e riuscendo nell’impresa di non far rimpiangere il predecessore Simone Inzaghi. Scontro, se vogliamo, anche generazionale tra due allenatori non proprio simili ma accomunati da una mentalità offensiva e propositiva.

L’allenatore rumeno ha l’occasione di mettere in bacheca scudetto e Coppa Italia nello stesso anno. È successo solamente 12 volte in passato (l’Inter ha fatto il double nel 2005-06 e nella mitica stagione del Triplete, 2009-10). Per i nerazzurri sarebbe la decima affermazione e diventerebbero la seconda squadra in “doppia cifra” dopo la Juventus. La Lazio invece sogna l’ottavo trionfo, il primo dal 2019, anno dell’ultimo titolo vinto dai biancocelesti (con Simone Inzaghi in panchina).

La Lazio ha brillato solo in coppa

In Coppa Italia sono arrivate le soddisfazioni maggiori per una Lazio che in Serie A non ha mai dato la sensazione di poter competere per l’Europa.

I capitolini negli ottavi hanno fatto fuori il Milan (1-0), eliminato ai rigori il Bologna detentore del trofeo nei quarti ed infine interrotto il sogno dell’Atalanta di Raffaele Palladino in semifinale, partendo sempre da sfavoriti. Contro la Dea 2-2 all’andata all’Olimpico e 1-1 al ritorno a Bergamo. Di nuovo i tiri dagli undici metri decisivi, con il giovane portiere Motta assoluto protagonista (4 rigori parati).

Neppure il percorso dell’Inter è stato agevole. Escludendo l’ottavo di finale con il Venezia, travolto 5-1 a San Siro, la Beneamata non ha avuto vita facile con il Torino, piegato 2-1, e soprattutto con il Como nella doppia semifinale. Zero a zero in riva al lago e pirotecnico 3-2 con tanto di rimonta al “Meazza” dopo che i lariani erano andati avanti 2-0 a inizio ripresa e pregustavano già il colpaccio.

Lazio e Inter si sono appena affrontate in campionato, sempre all’Olimpico, in quello che è stato l’antipasto della finalissima. La testa dei biancocelesti, che hanno poco da dire in campionato, era ovviamente alla coppa: gara senza storia dominata 3-0 dai neocampioni d’Italia, che avevano prevalso 2-0 anche all’andata a San Siro. L’Inter ha dunque allungato l’imbattibilità nelle sfide coi capitolini, mai vittoriosi nelle ultime nove con un parziale spaventoso di 24 a 4.

Emergenza in attacco per Chivu?

Chi ha più grattacapi per quanto riguarda la formazione è sicuramente Chivu. Thuram si è fatto male in allenamento e Pio Esposito è alle prese con una botta rimediata nel match con il Parma. Se entrambi non dovessero recuperare toccherà a Bonny affiancare capitan Lautaro Martinez in attacco. Nei giorni scorsi si è allenato a parte Calhanoglu ma il turco sarà certamente tra i convocati.

In mezzo dubbio tra Sucic e Mkhitaryan, con il croato leggermente favorito. Dall’altro lato, Sarri schiererà i titolarissimi. Tornano dal 1′ Nuno Tavares e Gila, mentre Taylor andrà a ricoprire il ruolo di mezzala destra, completando il trio di centrocampo assieme a Basic e Patric. Davanti l’unico sicuro del posto è Noslin, gli altri due componenti del tridente dovrebbero essere Isaksen e Zaccagni.

Come vedere Inter-Como in diretta tv in chiaro e streaming

La finale della Coppa Italia tra Lazio e Inter è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale 505 del digitale terrestre, 105 invece per gli abbonati Sky). Sarà possibile vedere Lazio-Inter anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

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Il pronostico

Sotto il cielo della Capitale si assegna la Coppa Italia 2025-26, l’ultimo atto di una stagione che potrebbe consacrare definitivamente il nuovo ciclo nerazzurro oppure regalare una redenzione storica al popolo laziale. L’Inter, fresca di Scudetto, insegue un double che manca dal 2010. La Lazio, ferita da un campionato anonimo, si gioca il tutto per tutto. La vittoria non vale solo un trofeo, ma l’unico pass disponibile per l’Europa.

Le statistiche pendono prepotentemente verso Milano. L’Inter ha dominato gli scontri diretti recenti (3-0 pochi giorni fa) e segna con una continuità disarmante (3.1 gol di media nelle ultime uscite). Tuttavia, una finale secca all’Olimpico segue delle dinamiche proprie.

La Lazio ha costruito il suo cammino eliminando Milan, Bologna e Dea, dimostrando una resilienza incredibile, specie nei momenti di maggior sofferenza. Sebbene l’attacco biancoceleste sia stato asfittico in campionato (solo 39 reti), la fame di Europa e l’organizzazione difensiva di Sarri potrebbero rendere la vita difficile ai neocampioni d’Italia. A differenza degli ultimi due match di campionato stavolta dovrebbe uscire il segno Gol. L’Inter ha una fase offensiva “atomica” ma ha mostrato qualche crepa nelle semifinali col Como (2 gol subiti al Meazza). La Lazio, spinta dai guizzi di Noslin e Isaksen, ha l’obbligo di segnare per sperare nel miracolo. Sarà una gara tesa, ma la qualità degli interpreti e la mentalità propositiva di entrambi i tecnici chiamano la rete da ambo le parti. La Lazio lotterà fino al 90′, ma il divario tecnico e fisico visto nelle ultime 9 sfide (24 gol a 4 per i nerazzurri) suggerisce un successo di misura della squadra di Chivu, che può contare su una panchina e una fiducia tali da poter risolvere la pratica anche in caso di emergenza in attacco.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2