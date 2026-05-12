Pronostico Rangers-Hibernian: solo per l’orgoglio

Rangers-Hibernian è una gara dei playoff del massimo campionato scozzese: probabili formazioni, pronostico, e dove vederla
Tre sconfitte di fila hanno chiudo il discorso: i Rangers non si possono più giocare il titolo in Scozia e, probabilmente, dovranno pure accontentarsi di una qualificazione ai preliminari di Europa League e non di Champions. Una stagione disastrosa, possiamo dirlo, per i biancoblu. Ma si era capito sin da subito che le cose non sarebbero andate per il verso giusto.
C’è da cambiare rotta, per l’orgoglio in primis, e poi per cercare di chiudere in maniera dignitosa un’annata brutta. E solamente vincendo da qui alla fine dell’anno si può fare questo. Non cambierà nulla, ovviamente, ma almeno è una cosa. L’Hibernian, dal proprio canto, non è che abbia ormai possibilità di andare in Europa. I quattro punti di svantaggio rispetto alla prima posizione utile sono quasi irrecuperabili. Insomma, pure in questo caso parliamo di una squadra che ha poco da chiedere alla propria stagione e che gioca solamente per tenere alto il nome del proprio club. Ma questa partita, anche se non tutti sembrano essere d’accordo, dovrebbe regalare una classica vittoria a quella squadra che è la più forte, nonostante tutto.
Come vedere Rangers-Hibernian in diretta tv e streaming
La sfida Rangers-Hibernian, gara valida per i playoff del massimo campionato scozzese, è in programma mercoledì alle 21. Il match in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia. Nessuno ha acquisito i diritti di questo campionato.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dei Rangers è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.63 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Questa è la classica partita, intanto, da almeno tre reti complessive. E non solo, è la classica partita da almeno un gol per squadra. Le due cose le valutiamo come certe, senza discussioni. E poi, come detto prima, per l’orgoglio vinceranno i padroni di casa.
Le probabili formazioni di Rangers-Hibernian
RANGERS (3-4-1-2): Butland; Sterling, Djiga, Fernandez, Rommens; Barron, Chukwuani; Aasgaard, Miovski, Moore; Chermiti.
HIBERNIAN (4-2-3-1): Sallinger; O’Hora, Hanley, Iredale; Passlack, Chaiwa, Barlaser, Obita; Campbell; Elding, Boyle.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus