Pronostico Sudafrica-Canada, sedicesimi al via: i bookmaker non hanno dubbi

Sudafrica-Canada è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

Il programma dei sedicesimi di finale si apre con una sfida insolita per la fase ad eliminazione diretta di un Mondiale, non fosse altro per il fatto che né Sudafrica né Canada si erano mai spinte oltre la fase a gironi nelle loro sporadiche presenze nella manifestazione iridata. Momento storico per entrambe, dunque. Al di là di come andrà a finire.

Per i Bafana Bafana, che nelle tre precedenti edizioni a cui avevano preso parte erano sempre andati a casa dopo i gironi – compreso il Mondiale casalingo nel 2010 – si è trattato di una vera e propria impresa, che quasi nessuno riteneva realizzabile dopo le prime due uscite, tutt’altro che rassicuranti.

Sconfitta nettissima nella gara inaugurale con i padroni di casa del Messico (2-0), condita da ben due espulsioni, e pari strappato in extremis contro la Repubblica Ceca grazie a un calcio di rigore, trasformato a sette minuti dalla fine da Mokoena (1-1). A quel punto, gli uomini di Hugo Broos sembravano avere poche chance contro la Corea del Sud, che fino a quel momento aveva fatto un figurone, battendo i cechi in rimonta e incassando un KO immeritato contro il Messico. Ed invece ecco il clamoroso colpo di scena: nonostante le assenze di due pilastri come Zwane e Mokoena, squalificati, i Bafana Bafana l’hanno spuntata 1-0 grazie a una rete di Maseko a metà ripresa, vergando un’indelebile pagina di storia per la rappresentativa sudafricana.

Il miracolo dei Bafana Bafana

Una partita, quella con i sudcoreani, in cui il Sudafrica, pur concedendo il possesso all’avversario, è riuscito ad essere più propositivo e a pungere con le ripartenze. Lo dimostrano i 13 tiri totali contro gli 8 delle Tigri Asiatiche e un dato xG (1.16) che non fa altro che legittimare l’affermazione – francamente meritata – della squadra dell’esperto Broos, finito in lacrime e sommerso dagli abbracci dei suoi giocatori.

Il momento negativo è alle spalle? Difficile affermarlo. Anche se quella vittoria è stata un toccasana per un Sudafrica che veniva da 7 gare consecutive senza successi, tra amichevoli e match ufficiali.

Canucks senza più fattore campo

La qualificazione del Canada era decisamente più prevedibile, considerando che i Canucks godevano del fattore campo, giocando tra Vancouver e Toronto le tre gare del girone. Il girone della selezione di Jesse Marsch oltretutto non era impossibile (Svizzera, Bosnia e Qatar). David e compagni, con un Davies a mezzo servizio, l’hanno chiuso al secondo posto dopo un pari con i bosniaci (1-1), un successo straripante con i qatarioti (6-0, tripletta dello juventino David) e una sconfitta con gli elvetici nella terza e ultima giornata, in cui al Canada sarebbe bastato un punto per rimanere primo e continuare a giocare davanti ai propri tifosi.

Il KO con la Svizzera (2-1) invece ha “spedito” i Canucks negli USA: il sedicesimo con il Sudafrica, infatti, andrà in scena in California, a Inglewood.

Marsch ha l’intera rosa a disposizione, eccetto lo sfortunatissimo Koné, che si è infortunato gravamente contro il Qatar e resterà fuori per diversi mesi. Probabilmente Davies partirà di nuovo dalla panchina. Nel Sudafrica il solo assente è Zwane, che sta scontando una squalifica di tre giornate. Rispetto alla sfida con la Corea del Sud, tuttavia, Broos ritroverà Mokoena.

Come vedere Sudafrica-Canada in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

Sudafrica-Canada è in programma domenica alle 21:00 (ora italiana) al SoFi Stadium di Inglewood, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere a Sudafrica-Canada anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in diretta streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’app, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

I bookmaker si schierano apertamente con il Canada per via del tasso tecnico complessivo (Davies e David su tutti) e del roboante 6-0 rifilato al Qatar nei gironi. Tuttavia, la squadra di Marsch stavolta non avrà il fattore campo ed ha già dimostrato di soffrire di più senza il perno di centrocampo Koné, specie contro squadre organizzate e quadrate. Difficilmente i Canucks crolleranno nei novanta minuti – i Bafana Bafana hanno mantenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 10 gare – ma allo stesso tempo è complicatissimo vedere una goleada in una sfida potenzialmente bloccata e tesa tra due selezioni che hanno l’occasione di scrivere un’altra pagina di storia. Non è da escludere che il Sudafrica, rinvigorito dal successo con la Corea del Sud, riesca a trascinare il match fino ai supplementari.

Le probabili formazioni di Sudafrica-Canada

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appolis; Makgopa.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1