Pronostico Giordania-Argentina: obiettivo ben chiaro

Giordania-Argentina è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 4 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Argentina sicura del primo posto, Giordania sicura dell’eliminazione. Perché è impossibile pensare ad un colpaccio e perché è impossibile pensare che, nell’altra partita del girone, non finisca in pareggio. Si andrebbe avanti a braccetto senza rischi.
Nonostante Messi dovrebbe partire dalla panchina – Scaloni gli darà una giornata di riposo dopo aver segnato cinque gol in due partite, tutti quelli della sua squadra – i campioni del Mondo in carica non avranno nessun tipo di problema in questa partita. Non solo l’obiettivo è quello di chiudere a punteggio pieno (e dimostrare di avere ancora quella fame che serve per cercare di ripetersi), ma ne esiste un altro, abbastanza evidente. Non prendere gol.
La casella delle reti subite è ferma a zero: e siccome la Giordania è la squadra materasso di questo raggruppamento, nemmeno questo target dovrebbe essere così complicato. Non prendere gol, lo sappiamo, è da sempre il primo passo per riuscire poi ad andare avanti. Che poi davanti hai sempre Messi, tra le altre cose, e quindi parti sempre col vantaggio. Almeno in questo Mondiale. E, a dire il vero, nessuno nemmeno si aspettava che Lionel potesse avere questa freschezza atletica che sta dimostrando.
Come vedere Giordania-Argentina in diretta tv e in streaming
Giordania-Argentina è in programma domenica alle 4 (ora italiana), e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.
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Il pronostico
Argentina di nuovo vincente, in una gara da almeno tre reti complessive e con una sola squadra a segno. Sì, l’obiettivo come spiegato è quello di riuscire a chiudere il girone senza nemmeno prendere un gol. E nonostante il turnover l’Albiceleste ci dovrebbe riuscire.
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Le probabili formazioni di Giordania-Argentina
GIORDANIA (3-4-3): Abulaila; Obaid, Al-Arab, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan, Fakhouri.
ARGENTINA (4-4-1-1): Martinez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Simeone, Paredes, Palacios, Lo Celso; Nico Paz; Alvarez.
POSSIBILE RISULTATO: 0-3
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