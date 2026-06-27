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Pronostico Algeria-Austria: si sente già il profumo

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Algeria-Austria è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 4 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non sarà né la prima e né l’ultima volta. Algeria e Austria sono vicine al passaggio del turno. Basterà un pareggio per arrivare a quota quattro e quindi essere tra le migliori terze. Ecco, il profumo del biscotto si sente già da qui.

Pronostico Algeria-Austria
Pronostico Algeria-Austria: si sente già il profumo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sarebbe importante, ovviamente, riuscire ad andare avanti. E siccome in questo Mondiale le sorprese sono dietro l’angolo, non vediamo e non capiamo il motivo per il quale, queste due squadre, dovrebbero pensare di rischiare qualcosa. Non esiste secondo il nostro modesto avviso nessuna possibilità che non possa finire in pareggio. Un biscotto in questa manifestazione già c’è stato, evidente che il forno è ancora acceso con grosse possibilità che ne possa mettere sul piatto un altro.

Diciamo che, se dovessimo guardare più che altro quelle che sono le qualità delle due rose, gli europei hanno decisamente qualcosa in più. Ma dall’altro lato, in panchina, si siede Petkovic, uno che conosce il calcio in maniera anche abbastanza importante – ricordiamo tutti che ha allenato la Lazio – e che quindi sa anche gestire quelle che sono le fasi di una partita e in generale di una manifestazione così importante. E poi parliamoci chiaro: nessuna delle due ha possibilità di vincere, quindi meglio andare avanti, superare il primo step – che era l’obiettivo – e poi cercare di capire il futuro. Avete capito, insomma. No?

Come vedere Algeria-Austria in diretta tv e in streaming

Come vedere Algeria-Austria
Come vedere Algeria-Austria in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Algeria-Austria è in programma domenica alle 4 (ora italiana), e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Ora, come spiegato, sul pareggio non abbiamo il minimo dubbio. Finirà quasi sicuramente X. La quota del GOL – magari potrebbe finire uno a uno – è molto stuzzicante. Però, zero rischi con il biscotto.

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Le probabili formazioni di Algeria-Austria

ALGERIA (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Bentaleb, Benbouali, Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.
AUSTRIA (4-2-3-1): A Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer; Arnautovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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