Pronostico Lecco-Pianese: c’è stata una prova di carattere

Lecco-Pianese è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla
C’è stata una grossa prova d’orgoglio, nella partita d’andata, per il Lecco. Sotto di un uomo, la squadra che mercoledì sera giocherà in casa, prima è riuscita a passare in vantaggio e poi ha difeso quel gol fino al minuto 73, quando la Pianese ha raggiunto il pari.
Ma è evidente che il Lecco parta con tutti i favori del pronostico in questa sfida non solo per quella che è stata, appunto, la dimostrazione arrivata nel passato fine settimana, ma anche perché in generale parliamo di un club che è riuscito nel corso della regular season a togliersi diverse soddisfazioni. E adesso, davanti al pubblico amico, tutto diventa molto più semplice.
Il Lecco in casa dopo un periodo abbastanza complicato è riuscito nelle ultime settimane ad aggiustare il tiro. Quattro risultati utili di fila hanno permesso a questa squadra di saltare un paio di turni dei playoff e quindi essere molto più fresca di una Pianese che ha avuto sì la forza necessaria per superare anche la Juventus U23, ma che adesso quelle fatiche le potrebbe pagare. Il discorso, insomma, ci spinge a dire solamente una cosa. E ve la diciamo sotto.
Come vedere Lecco-Pianese in diretta tv e in streaming
Lecco-Pianese è in programma mercoledì alle 20:00 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Passerà il turno il Lecco, in una gara che di nuovo dovrebbe regalare meno di tre reti complessive. Ma i padroni di casa, spinti dal proprio pubblico e dopo l’1-1 dell’andata in trasferta, sono favoriti. E vinceranno.
Le probabili formazioni di Lecco-Pianese
LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Urso, Metilka, Zanellato, Mallamo, Kritta; Konate, Sipos.
PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Coccia, Proietto, Tirelli, Bertini, Martey; Fabrizi, Ongaro.
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