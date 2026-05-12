Home » CALCIO » Pronostico Lecco-Pianese: c’è stata una prova di carattere

Pronostico Lecco-Pianese: c’è stata una prova di carattere

di

Lecco-Pianese è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla

C’è stata una grossa prova d’orgoglio, nella partita d’andata, per il Lecco. Sotto di un uomo, la squadra che mercoledì sera giocherà in casa, prima è riuscita a passare in vantaggio e poi ha difeso quel gol fino al minuto 73, quando la Pianese ha raggiunto il pari.

Pronostico Lecco-Pianese
Pronostico Lecco-Pianese: c’è stata una prova di carattere (Profilo Instagram Lecco) – Ilveggente.it

Ma è evidente che il Lecco parta con tutti i favori del pronostico in questa sfida non solo per quella che è stata, appunto, la dimostrazione arrivata nel passato fine settimana, ma anche perché in generale parliamo di un club che è riuscito nel corso della regular season a togliersi diverse soddisfazioni. E adesso, davanti al pubblico amico, tutto diventa molto più semplice.

Il Lecco in casa dopo un periodo abbastanza complicato è riuscito nelle ultime settimane ad aggiustare il tiro. Quattro risultati utili di fila hanno permesso a questa squadra di saltare un paio di turni dei playoff e quindi essere molto più fresca di una Pianese che ha avuto sì la forza necessaria per superare anche la Juventus U23, ma che adesso quelle fatiche le potrebbe pagare. Il discorso, insomma, ci spinge a dire solamente una cosa. E ve la diciamo sotto.

Come vedere Lecco-Pianese in diretta tv e in streaming

Lecco-Pianese è in programma mercoledì alle 20:00 . Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lecco è quotata 1.82 GoldbetLottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Passerà il turno il Lecco, in una gara che di nuovo dovrebbe regalare meno di tre reti complessive. Ma i padroni di casa, spinti dal proprio pubblico e dopo l’1-1 dell’andata in trasferta, sono favoriti. E vinceranno.

Le probabili formazioni di Lecco-Pianese

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Urso, Metilka, Zanellato, Mallamo, Kritta; Konate, Sipos.
PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Coccia, Proietto, Tirelli, Bertini, Martey; Fabrizi, Ongaro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Napoli-Bologna

Pronostico Napoli-Bologna: Conte chiude i giochi

Pronostico Milan-Atalanta

Pronostico Milan-Atalanta: Allegri torna a sorridere

Pronostico Parma-Roma

Pronostico Parma-Roma: Gasperini crede nella Champions