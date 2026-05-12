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Pronostico Getafe-Maiorca: rispunta alla quinta volta

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Getafe-Maiorca è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico

In campo per obiettivi diversi, Getafe e Maiorca devono ancora chiedere a questo campionato. Due squadre che lottano per un posto in Europa (i padroni di casa) e per la salvezza (gli ospiti).

Pronostico Getafe-Maiorca
Pronostico Getafe-Maiorca: rispunta alla quinta volta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non è un ottimo momento per il Getafe: una sola vittoria nelle ultime cinque uscite. E una classifica che si è fatta clamorosamente più corta. Un po’ meglio nell’ultimo periodo hanno fatto i maiorchini: quattro risultati utili nelle ultime cinque partite (tre vittorie se allarghiamo lo sguardo nelle ultime sei) e quindi la possibilità davvero di dire la propria fino alla fine per la permanenza. Ora, siccome un pareggio potrebbe stare bene a tutti (un punto lascerebbe tutto aperto) è normale pensare che non si vogliano fare del male. Un pareggio, in questo caso – anche per via dell’impegno ravvicinato che non riescono tutti a gestire – ci pare una grossa possibilità. Un risultato che tra queste due squadre manca addirittura da quattro scontri diretti. C’è il ritorno.

Come vedere Getafe-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Maiorca, gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Pareggio, magari anche a reti bianche. Crediamo che la paura di perdere – una sconfitta potrebbe essere davvero deleteria – potrebbe fare la differenza.

Le probabili formazioni di Getafe-Maiorca

GETAFE (5-3-2): Soria; Iglesias, Abqar, Duarte, Romero, Davinchi; Milla, Djene, Arambarri; Martin, Satriano. 
MAIORCA (4-3-1-2): Roman; Bauza, Valjent, Mascarell, Mojica; Samu Costa, Darder, Morlanes; Torre; Muriqi, Luvumbo. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-0

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