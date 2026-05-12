Pronostico Motherwell-Celtic: non succede come a dicembre

Motherwell-Celtic è una gara dei playoff del massimo campionato scozzese: probabili formazioni, pronostico, e dove vederla

Possono anche avere vinto, i padroni di casa, l’ultimo scontro diretto giocato tra le mura amiche contro il Celtic. Ma rispetto allo scorso mese di dicembre in questo periodo le cose sono cambiate. E gli ospiti vivono un ottimo momento di forma, a differenza del Motherwell.

Se da un lato parliamo di una squadra che nelle ultime cinque partite ha vinto solamente una volta, dall’altro invece discutiamo di un club, quello biancoverde, che nelle ultime sei ha conquistato diciotto punti e che si ritrova in piena lotta per il titolo. Gli Hearts, che dovrebbe anche vincere il proprio di impegno nella notte di mercoledì, sono davanti di un solo punto. E la pressione è altissima per quella squadra che non sa, comunque, come gestire questi momenti a differenza di un Celtic che viene da diversi titoli, come sappiamo. Non c’è solo questo fattore, comunque, che potrebbe indirizzare la gara, e nemmeno quello del momento che vivono queste squadre. Ma c’è il fattore, decisamente più determinante, dei valori che scenderanno in campo nel corso di questa serata.

Inoltre il Celtic viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria, in rimonta, arrivata nello scorso fine settimana, contro i Rangers. E si sa, vittoria del genere possono cambiare anche il modo di guardare il finale di stagione.

Come vedere Motherwell-Celtic in diretta tv e streaming

La sfida Motherwell-Celtic, gara valida per i playoff del massimo campionato scozzese, è in programma mercoledì alle 21. Il match in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia. Nessuno ha acquisito i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Celtic è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.55 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Crediamo che il Celtic possa riuscire a vincere questa partita e nella peggiore delle ipotesi mettere pressione agli Hearts. Una gara da 2, con poche discussioni.

Le probabili formazioni di Motherwell-Celtic

MOTHERWELL (3-4-1-2): Ward; O’Donnell, Gordon, Welsh, Longelo; Watt, Priestman; Said, Slattery, Maswanhise; Just.

CELTIC (4-2-3-1): Sinisalo; Johnston, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor; McCowan, Nygren, Hyun-Jun; Maeda.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2