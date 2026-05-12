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Pronostico Betis-Elche: blindare la Champions League

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Betis-Elche è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Quattro punti sul sesto posto a tre giornate dal termine sono un bottino da difendere per il Betis. Un bottino anche importante che potrebbe cambiare il futuro di questa squadra. Sì, perché la Liga ha la possibilità di avere cinque squadre in Champions e gli andalusi vogliono giocarla.

Pronostico Betis-Elche
Pronostico Betis-Elche: blindare la Champions League (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’Elche dal proprio canto non è salvo, cerca dei punti pesantissimi, ma nelle ultime due partite ha un po’ mollato dopo tre vittorie di fila che hanno permesso di allontanarsi dalla zona rossa. E di questo il Betis che viene da quattro sorrisi consecutivi (due vittorie e due pareggi) ne potrebbe assolutamente approfittare. Anche perché, tra le altre cose, c’è una striscia aperta contro l’Elche di quattro partite senza sconfitte (tre vittorie) che deve rimanere in questo modo per la truppa di casa. Pellegrini sa gestire questi momenti delicati della gestione, dall’altra della sua esperienza. E nonostante la delusione in Europa League perché nessuno si aspettava un’uscita anticipata per mano del Braga, può chiedere in maniera assai buona regalando un incasso importante alla sua società. Insomma, potrebbe essere il turno decisivo questo.

Come vedere Betis-Elche in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Elche, gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 20. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Ci aspettiamo un Betis vincente. Ci aspettiamo una squadra vogliosa di rimanere al quinto posto contro un’altra che cercherà punti per la salvezza. Ma la striscia che vi abbiamo raccontato prima rimarrà aperta.

Le probabili formazioni di Betis-Elche

BETIS (4-3-3): Valles; Bellerin, Llorente, Gomez, Rodriguez; Fornals, Amrabat, Lo Celso; Antony, Hernandez, Ezzalzouli. 
ELCHE (3-5-2): Dituro; Buna Sangare, Affengruber, Bigas; Fort, Villar, Febas, Neto, Valera; Rodriguez, Andre Silva. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

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