Pronostico Hearts-Falkirk: non c’è storia

Hearts-Falkirk è una gara dei playoff del massimo campionato scozzese: probabili formazioni, pronostico, e dove vederla

Ha disputato una grandissima stagione l’Hearts. Che è ancora primo in classifica. I padroni di casa affrontano in questo turno della seconda fase del massimo campionato scozzese il Falkirk, l’ultima formazione, arrivata al sesto posto, che si è guadagnata la possibilità di prendersi appunto la possibilità di giocare con le grandi.

Negli ultimi anni non c’è mai stata storia tra queste due squadre. Almeno in campionato. Sono tre le vittorie consecutive dei padroni di casa che però, nello scorso mese di gennaio, ai calci di rigore, non sono riusciti a superare il turno nella Coppa di Scozia. Una macchia, un neo. Niente comunque di così trascendentale che possa fare pensare ad un ribaltone in questo match. Infatti non ci saranno scossoni: la stagione messa in piedi dagli Hearts è qualcosa di importante e l’obiettivo è quello di chiudere davanti a tutti il campionato per prendersi il titolo. Sarebbe storico. E questo impegno è proprio da prendere di petto e chiudere presto ogni discorso.

Come vedere Hearts-Falkirk in diretta tv e streaming

La sfida Hearts-Falkirk, gara valida per i playoff del massimo campionato scozzese, è in programma mercoledì alle 21. Il match in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia. Nessuno ha acquisito i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

La vittoria interna, per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima, non può essere messa in discussione. Sarà la quarta vittoria di fila degli Hearts contro il Farlkirk. Una partite, tra le altre cose, che dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Hearts-Falkirk

HEARTS (3-4-1-2): Schwolow; Steinwender, Halkett, Findlay; Altena, Baningime, Leonard, Kinglsley; Spittal; Shankland, Braga.

FALKIRK (4-2-3-1): Hogart; Lissah, Neilson, Allan, McCann; Spencer, Tait; Wilson, Yeats, Miller; Stewart.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1