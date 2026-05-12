Pronostico Villarreal-Siviglia: la salvezza è cosa fatta

Villarreal-Siviglia è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico

Non perde dal 24 gennaio il Villarreal in casa, contro il Real Madrid. Ma la squadra di Marcelino, a tre giornate dal termine, ha ormai raggiunto quello che è stato il proprio obiettivo stagionale, vale a dire la possibilità di giocare anche il prossimo anno la Champions League. E non è cosa da poco.

Ora, l’obiettivo per trovare delle motivazioni da qui alla fine dell’anno potrebbe essere la volontà di chiudere al terzo posto in classifica, ma è un fattore che non fa la differenza. Il Siviglia, invece, dopo aver vinto in rimonta la scorsa settimana segnando due gol negli ultimi 8 minuti di partita, si ritrova come al solito, in piena bagarre per la salvezza. Quelli dello scorso fine settimana sono stati tre punti fondamentali che hanno permesso di superare moltissime squadre, ma il punto esclamativo sulla questione non è ancora stato messo. E diciamo che, altri tre punti, permetterebbero quasi di festeggiare.

Normale pensare, quindi, che partite del genere, sul finire dell’anno, possono essere indirizzate, e pure giustamente, verso quelle squadre che ancora qualcosa da chiedere hanno. E una di queste squadre è sicuramente il Siviglia, che cercherà in tutti i modi di prendersi la seconda vittoria di fila che farebbe respirare una piazza che avrebbe bisogno di un po’ di serenità.

Come vedere Villarreal-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Siviglia, gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Siviglia è quotata 3.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.63 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

La vittoria del Siviglia è nell’aria. Complicata, senza dubbio, ma sicuramente molto più probabile di una vittoria del Villarreal. In ogni caso il match si prospetta da almeno una rete per squadra. E su questo non possiamo avere dubbi.

Le probabili formazioni di Villarreal-Siviglia

VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Comesana, Partey, Gonzalez; Perez, Oluwaseyi.

SIVIGLIA (4-4-2): Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Vargas, Agoume, Gudelj, Ejuke; Maupay, Romero.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2