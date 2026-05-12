Home » CALCIO » Anteprime » Pronostico Brest-Strasburgo: una cosa è certa

Pronostico Brest-Strasburgo: una cosa è certa

di

Brest-Strasburgo è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre che si affrontano nel recupero della giornata numero 29 del campionato francese che, da chiedere, non hanno più nulla. Il Brest è salvo – e viene dalla sconfitta per uno a zero sul campo del PSG – lo Strasburgo invece dopo essere uscito dalla Conference spera che questa stagione finisca presto.

Pronostico Brest-Strasburgo
Pronostico Brest-Strasburgo: una cosa è certa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Una classica partita di fine stagione, insomma. E quando ci sono questi match è normale che la concentrazione venga un po’ meno. E soprattutto, non tutte le squadre (e in questo caso parliamo dei padroni di casa) sono abituate a giocare ogni tre giorni. Un po’ di fatica si potrebbe fare sentire. Ma cos’è, insomma, la cosa certa che crediamo possa venire fuori dentro un match del genere?

Evidente che in partite del genere gli attaccanti sentono la possibilità di potersi regalare almeno un gol. Sia da un lato che dall’altro, ovviamente. E allora ecco che, unendo il fatto che le difese saranno tutt’altro che concentrate, il pronostico viene da solo.

Come vedere Brest-Strasburgo in diretta tv e in streaming 

Brest-Strasburgo è in programma mercoledì alle 19. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Gara sicuramente da almeno un gol per squadra. E poi, siccome a nessuno serve niente, potrebbe anche finire in pareggio. Ma sul fatto che entrambe troveranno la via della rete non abbiamo dubbi.

Le probabili formazioni di Brest-Strasburgo

BREST (4-3-3): Coudert; Zogbe, Chardonnet, Diaz, Guindo; Chotard, Magnetti, Tousart; Del Castillo, Ajorque, Lascary.
STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doue, Hogsberg, Doukoure, Outtara; Amougou, Oyedele; Amo-Ameyaw, Enciso, Godo; Dieme.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Napoli-Bologna

Pronostico Napoli-Bologna: Conte chiude i giochi

Pronostico Milan-Atalanta

Pronostico Milan-Atalanta: Allegri torna a sorridere

Pronostico Parma-Roma

Pronostico Parma-Roma: Gasperini crede nella Champions