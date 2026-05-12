Pronostico Brest-Strasburgo: una cosa è certa

Brest-Strasburgo è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre che si affrontano nel recupero della giornata numero 29 del campionato francese che, da chiedere, non hanno più nulla. Il Brest è salvo – e viene dalla sconfitta per uno a zero sul campo del PSG – lo Strasburgo invece dopo essere uscito dalla Conference spera che questa stagione finisca presto.

Una classica partita di fine stagione, insomma. E quando ci sono questi match è normale che la concentrazione venga un po’ meno. E soprattutto, non tutte le squadre (e in questo caso parliamo dei padroni di casa) sono abituate a giocare ogni tre giorni. Un po’ di fatica si potrebbe fare sentire. Ma cos’è, insomma, la cosa certa che crediamo possa venire fuori dentro un match del genere?

Evidente che in partite del genere gli attaccanti sentono la possibilità di potersi regalare almeno un gol. Sia da un lato che dall’altro, ovviamente. E allora ecco che, unendo il fatto che le difese saranno tutt’altro che concentrate, il pronostico viene da solo.

Come vedere Brest-Strasburgo in diretta tv e in streaming

Brest-Strasburgo è in programma mercoledì alle 19. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Gara sicuramente da almeno un gol per squadra. E poi, siccome a nessuno serve niente, potrebbe anche finire in pareggio. Ma sul fatto che entrambe troveranno la via della rete non abbiamo dubbi. Le probabili formazioni di Brest-Strasburgo BREST (4-3-3): Coudert; Zogbe, Chardonnet, Diaz, Guindo; Chotard, Magnetti, Tousart; Del Castillo, Ajorque, Lascary.

STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doue, Hogsberg, Doukoure, Outtara; Amougou, Oyedele; Amo-Ameyaw, Enciso, Godo; Dieme. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1