Pronostico Osasuna-Atletico Madrid: Simeone coi cerotti nel bunker navarro

Osasuna-Atletico Madrid è una partita valida per la trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
L’eliminazione dalla Champions League, con il sogno di conquistare la finalissima sfumato al termine della doppia semifinale contro l’Arsenal, non poteva non avere ripercussioni in campionato, dove l’Atletico Madrid ha ormai poco da dire. Sabato scorso non ha sorpreso più di tanto il KO dei Colchoneros, battuti 1-0 dal Celta Vigo al Metropolitano. Troppe, evidentemente, le energie nervose spese in quel di Londra.
Diego Simeone terminerà dunque la stagione con zero titoli e, più che alla Champions, il pensiero va alla finale di Coppa del Re persa contro la Real Sociedad qualche settimana fa. Quella era un’occasione da sfruttare a tutti i costi per rimpinguare la bacheca biancorossa. Ad ogni modo l’Atletico è sicuro di partecipare alla prossima Champions League, a maggior ragione dopo aver saputo che la Liga, grazie al ranking, anche quest’anno manderà cinque squadre e non solo quattro a giocare la massima competizione continentale. Gli uomini di Simeone sono attualmente quarti con tre giornate ancora da disputare e con un vantaggio abnorme di 13 punti sulla sesta.
Serve in ogni caso una reazione d’orgoglio nella trasferta di Pamplona con l’Osasuna. I navarri, guidati dall’allenatore italiano Alessio Lisci, sono andati ben oltre quelle che erano le aspettative. E non è un caso se a fine stagione siano ancora aritmeticamente in corsa per un posto in Europa, visto che la settima ha soltanto tre punti in più. Tuttavia, il calo avuto negli ultimi turni è sotto gli occhi di tutti: Budimir e compagni hanno vinto solo una delle ultime sei e viene da due sconfite di misura con Barcellona (1-2) e Levante (3-2).
Contro l’Atletico Madrid Lisci dovrà fare a meno del portiere titolare Herrera, espulso nel fine settimana a Valencia: al suo posto tocca a Aitor Fernandez. Tante assenze invece tra i Colchoneros: oltre allo squalificato Baena, Simeone non potrà contare su Julian Alvarez, Nico Gonzalez, Gimenez e Giuliano Simeone. La sensazione è che il Cholo possa approfittarne per dare spazio a qualche elemento di prospettiva come Bonar, Julio Diaz e Vargas, tutti classe 2005.
Come vedere Osasuna-Atletico Madrid in diretta tv e streaming
La sfida Osasuna-Atletico Madrid, valida per la trentaseiesima giornata della Liga, è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite del massimo campionato spagnolo sono trasmesse su DAZN. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
L’Atletico Madrid versione trasferta è stato il vero tallone d’Achille di Simeone in questa stagione. Sette sconfitte fuori casa e ben 4 KO nelle ultime sei uscite lontano dal Metropolitano. Se a questo aggiungiamo le pesanti assenze (Alvarez e Gimenez su tutti) e il probabile inserimento di giovani del 2005, il quadro pende a favore dei padroni di casa. L’Osasuna all’El Sadar è una squadra solida, capace di vincere 9 volte e di vendere carissima la pelle. La squadra di Lisci ha bisogno di punti per continuare a sognare e, nonostante l’assenza del portiere Herrera, ha le carte in regola per fermare un Cholo sperimentale. Per chi cerca una quota più alta, interessante la combo 1X+Multigol 1-4, prevedendo una gara intensa ma non necessariamente ricca di reti.
Le probabili formazioni di Osasuna-Atletico Madrid
OSASUNA (4-2-3-1): Aitor Fernandez; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Moncayola, Torrò; Ruben Garcia, Oroz, Raul Moro; Budimir.
ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Bonar, Pubill, Le Normand, Julio Diaz; Mendoza, Obed Vargas; Thiago Almada, Morcillo, Lookman; Sorloth.
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