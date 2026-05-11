Pronostico Catanzaro-Avellino: la pressione è tutta sui calabresi

Catanzaro-Avellino è una partita valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Catanzaro ormai fa presenza fissa ai playoff di Serie B. Da quando i calabresi hanno riconquistato la serie cadetta, nel 2023, sono sempre riusciti a chiudere tra le prime 8 e a giocare la postseason, nonostante tre allenatori diversi. L’esperienza accumulata rappresenterà dunque un vantaggio non indifferente per una squadra che, pur non spendendo quanto una big, ha già dimostrato di essere una mina vagante. Con Alberto Aquilani al timone i giallorossi hanno dato la sensazione di aver fatto un ulteriore salto di qualità: lo confermano i 62 gol realizzati in regular season (terzo miglior attacco dietro a Venezia e Frosinone, già promosse in A), 22 dei quali segnati da Pittarello e capitan Iemmello, entrambi finiti in doppia cifra.

La difesa, invece, ha subito qualche gol di troppo: 51 le reti incassate, quasi 20 in più rispetto a Monza e Palermo, le grandi favorite di questi playoff, apparentemente un gradino sopra le Aquile. La squadra di Aquilani, già certa da tempo di giocare la postseason da quinta, nelle ultime settimane si è un po’ rilassata: una sola vittoria nelle ultime otto e stagione regolare chiusa con due sconfitte (3-2 a Palermo e 2-3 in casa con il più motivato Bari), a dimostrazione del fatto che la testa fosse già ai playoff.

Lupi rivitalizzati da Ballardini

Il percorso del Catanzaro inizierà dalla gara secca del “Ceravolo” con l’Avellino di Davide Ballardini, neopromosso: in caso di parità supplementari e se l’equilibrio dovesse persistere non ci saranno i rigori.

A passare, infatti, sarà la formazione meglio classificata, il Catanzaro, che andrebbe ad affrontare il Palermo in semifinale. Per gli irpini questi playoff sono un gioioso imprevisto: nonostante non abbiano quasi mai gravitato tra le prime otto, hanno staccato un pass grazie a un finale in crescendo. Assoluto protagonista l’ex tecnico di Lazio e Genoa, subentrato a campionato in corso con la squadra che rischiava di essere risucchiata nella lotta retrocessione. I biancoverdi hanno totalizzato 9 punti nelle ultime 4 giornate, una striscia in cui hanno pure fatto registrare tre clean sheet e incassato a malapena un gol.

Capitolo formazioni: resta in dubbio la presenza di Iemmello nel Catanzaro. L’esperto attaccante giallorosso ce la sta mettendo tutta per rientrare dall’infortunio ma non è scontato che parta dal 1′. In caso di forfait giocheranno Liberali e Alesi alle spalle di Pittarello.

Come vedere Catanzaro-Avellino: in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Avellino, in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano, compresi playoff e playout. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Una sfida che mette di fronte due filosofie opposte: il calcio d’attacco e propositivo del Catanzaro di Aquilani e la solidità pragmatica dell’Avellino targato Ballardini. I calabresi, ormai veterani della postseason, puntano sul fattore campo e su un attacco atomico da 62 reti per superare l’ostacolo irpino e volare in semifinale contro il Palermo.

Gli ospiti, però, arrivano col vento in poppa, senza nulla da perdere. La “cura Ballardini” ha trasformato una squadra che rischiava il baratro in una macchina da clean sheet. La forza d’urto del Catanzaro al “Ceravolo” è nota, ma in una gara secca contro una squadra di Ballardini gli spazi saranno pochissimi. I calabresi cercheranno di gestire il ritmo sapendo che il pareggio li favorisce, mentre l’Avellino proverà a colpire di rimessa. Non ci aspettiamo una gara spettacolare come quelle della regular season giallorossa, ma una battaglia tattica risolta dai dettagli. La tradizione sorride ai padroni di casa: l’Avellino non batte il Catanzaro dal 2019 e l’ostilità del Ceravolo potrebbe essere il dodicesimo uomo per Aquilani, ovviamente favorito per il passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Avellino

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Missori, Enrici, Izzo, Cancellotti; Besaggio, Palmiero, Sounas; Insigne; Russo, Patierno.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1