Pronostici Rayo Vallecano-Girona: marcatore e tiri in porta

Rayo Vallecano-Girona, i pronostici della gara: marcatore e tiri in porta, ecco tutte le dritte

Con un campionato di Liga spagnola ancora in fieri e che potrebbe regalare sorprese interessanti soprattutto in zona retrocessione, Rayo Vallecano e Girona sono pronti a darsi battaglia in una sfida che si preannuncia piuttosto articolata e densa di contenuti.

All’undicesimo posto a quota quarantadue punti, i padroni di casa hanno la grande occasione di chiudere il cerchio. Trascinati da Jorge de Frutos, la compagine di Madrid è pronta a far suo un match sulla carta equilibrata: con un XG del 10,04 l’attaccante del Rayo ha chances concrete di siglare almeno un gol.

Al centro dell’attacco bianco-rosso agirà Nteka. Il franco angolano è il punto di riferimento di un attacco che non può prescindere dalle sue giocate: un suo tiro nello specchio di porta difeso da Gazzaniga non è affatto da escludere anche perché il jolly del Rayo ha già messo a referto due gol nei soli 217 minuti messi a referto.

Obbligato ad incamerare punti pesantissimi in ottica salvezza, il Girona proverà comunque a giocarsi le sue chances soprattutto in contropiede sfruttando una delle specialità della casa.

Due i profili a cui prestare particolare attenzione in chiave player building: da una parte Echeverri (protagonista di una stagione non molto esaltante e chiamato ad un pronto riscatto), dall’altra Joel Roca, ala sinistra non sempre precisa ma comunque impattante, come dimostrano i tredici tiri nello specchio di porta scagliati fino a questo momento.

Jorge De Frutos marcatore plus; Echeverri, Nteka, Roca Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 7,53 su Goldbet.