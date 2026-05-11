Pronostici Rayo Vallecano-Girona: marcatore e tiri in porta

Rayo Vallecano-Girona, i pronostici della gara: marcatore e tiri in porta, ecco tutte le dritte
Con un campionato di Liga spagnola ancora in fieri e che potrebbe regalare sorprese interessanti soprattutto in zona retrocessione, Rayo Vallecano e Girona sono pronti a darsi battaglia in una sfida che si preannuncia piuttosto articolata e densa di contenuti.
All’undicesimo posto a quota quarantadue punti, i padroni di casa hanno la grande occasione di chiudere il cerchio. Trascinati da Jorge de Frutos, la compagine di Madrid è pronta a far suo un match sulla carta equilibrata: con un XG del 10,04 l’attaccante del Rayo ha chances concrete di siglare almeno un gol.
Al centro dell’attacco bianco-rosso agirà Nteka. Il franco angolano è il punto di riferimento di un attacco che non può prescindere dalle sue giocate: un suo tiro nello specchio di porta difeso da Gazzaniga non è affatto da escludere anche perché il jolly del Rayo ha già messo a referto due gol nei soli 217 minuti messi a referto.
Obbligato ad incamerare punti pesantissimi in ottica salvezza, il Girona proverà comunque a giocarsi le sue chances soprattutto in contropiede sfruttando una delle specialità della casa.
Due i profili a cui prestare particolare attenzione in chiave player building: da una parte Echeverri (protagonista di una stagione non molto esaltante e chiamato ad un pronto riscatto), dall’altra Joel Roca, ala sinistra non sempre precisa ma comunque impattante, come dimostrano i tredici tiri nello specchio di porta scagliati fino a questo momento.
Jorge De Frutos marcatore plus; Echeverri, Nteka, Roca Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 7,53 su Goldbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus