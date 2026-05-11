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Pronostico Celta Vigo-Levante: il tris per l’Europa League

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Celta Vigo-Levante è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico

L’Europa League è sempre più vicina. Soprattutto dopo la vittoria dello scorso fine settimana sul campo dell’Atletico Madrid. Il Celta Vigo sta giocando un finale di stagione molto importante e adesso vuole chiudere i conti. Non è semplice, ma nemmeno impossibile.

Pronostico Celta Vigo-Levante
Pronostico Celta Vigo-Levante: il tris per l’Europa League (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non è semplice perché il Levante è in piena corsa per la salvezza. Ha bisogno assoluto di punti per tirarsi fuori. Ma sa benissimo che su questo campo è assai difficile. Una sconfitta, forse, non chiuderebbe del tutto i discorsi salvezza, ed è da mettere sicuramente in preventivo il fatto che, da questa sfida, si potrebbe uscire con zero punti.

Arrivati a questo punto della stagione la situazione è abbastanza delineata. Ovviamente c’è la stanchezza che non aiuta, è quella del Levante, soprattutto mentale (parliamo di una squadra che ha lottato sin dalle prime giornate per la permanenza) è maggiore rispetto al Celta. Che sì, era partito male, ma poi ha ingranato la marcia giusta e senza scossoni ha tenuto sempre lo stesso passo. Le qualità i padroni di casa ce le hanno. E quindi il match è abbastanza indirizzato, secondo il nostro avviso. Un passo decisivo per la qualificazione europea.

Come vedere Celta Vigo-Levante in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Levante, gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Con i tre punti che dovrebbero arrivare, il Celta Vigo si prenderà una grossa fetta di qualificazione all’Europa League. Pochi dubbi. Il Levante, per salvarsi, dovrà vincere le prossime due partite e sperare. Il destino non è nelle proprie mani.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Levante

CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Mingueza, Lopez, Moriba, Carreira; Duran, Alvarez; Iglesias. 
LEVANTE (4-1-4-1): Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Sanchez; Rey; Tunde, Olasagasti, Martinez, Garcia; Espi. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

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