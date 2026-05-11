Pronostico Al Nassr-Al Hilal: si chiudono i giochi

Al Nassr-Al Hilal è una partita valida per la trentaduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
La partita dell’anno. Quella che potrebbe decidere tutto e che, secondo noi, deciderà tutto. L’Al Nassr è primo in classifica con cinque punti di vantaggio rispetto all’Al Hilal di Simone Inzaghi che ha una partita in meno. E quindi, in caso di vittoria ospite, ovviamente sarebbe ribaltata anche la classifica, o quasi. Ma noi siamo sicuri che stavolta andrà in maniera diversa.
Sta troppo bene l’Al Nassr, che ha dimostrato nel corso dell’anno di essere una squadra forte e che è riuscita, soprattutto, a superare un momento di crisi. Ora, l’Al Hilal non ha mai perso una partita dentro i 90minuti nel corso della stagione. Quindi è evidente che Inzaghi hanno subito messo bene le mani su questa squadra. Ma diversi pareggi di fila non gli hanno permesso di essere primo in classifica. E poi, nella vittoria della scorsa settimana in rimonta, si è vista una squadra molto stanca, aiutata anche da un clamoroso errore difensivo per prendersi i tre punti. Sono tutti fattori, questi, che incideranno nel risultato finale.
In Arabia Saudita questa è la partita dell’anno. E l’Al Nassr secondo noi parte favorito. Non tanto per Ronaldo, che ancora fa la differenza, ma quella qualità in attacco che è superiore a tutte le altre squadre. Insomma, ci pare senza dubbio la partita che chiuderà i conti del massimo campionato. Una vittoria per il titolo.
Come vedere Al Nassr-Al Hilal in diretta tv e in streaming
Al Nassr-Al Hilal in programma martedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.
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Il pronostico
La vittoria dei padroni di casa, in una gara da almeno tre reti complessive (e anche GOL) non ci sentiamo di metterla in discussione. Al Nassr vincente e titolo ad un passo.
Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Hilal
AL NASSR (4-4-2): Bento; Yahya, Martinez, Al-Amri, Al Ghanam; Mane, Brozovic, Al-Khaibari, Coman; Ronaldo, Felix.
AL HILAL (4-4-2): Bono; Al-Harbi, Akcicek, Tambakti, Hernandez; Milinkovic-Savic, Kanno, Neves, Al-Dawsari; Malcom, Benzema.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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