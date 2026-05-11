Pronostico Al Kholood-Al Okhdood: il giorno della salvezza

Al Kholood-Al Okhdood è una partita valida per la trentaduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Gli ospiti sono già retrocessi. Da un pezzo. Ai padroni di casa basta una vittoria per brindare alla salvezza. Una sfida, quella valida per la giornata numero 32 della Saudi Pro League, che ha da dire solamente per un truppa, l’Al Kholood.

Non vince da tre partite la squadra che dovrà sfruttare il turno davanti al pubblico amico per mettere fine a una stagione ricca di tensione. Sì, perché ad un certo punto c’è stata anche la sensazione che la retrocessione era “più semplice” rispetto alla permanenza. C’è voluto tanto coraggio in alcune scelte ma soprattutto c’è voluta la forza di un gruppo pronto a lottare sempre su ogni pallone. Il pareggio contro l’Al Ittihad di un paio di settimane fa è stato forse il risultato decisivo. Poi è arrivata la sconfitta contro l’Al Hilal, e va bene, ci può stare. Ma la fortuna, grazie ai risultati arrivati da quelle dietro, ha dato una mano.

Questo match, insomma, non ci pare possa finire in maniera diversa rispetto a una vittoria della squadra che gioca in casa. Sì, possibilità che la sfida possa regalare una sorpresa non ce ne stanno.

Come vedere Al Kholood-Al Okhdood in diretta tv e in streaming

Al Taawon-Al Ahli in programma martedì alle 18:20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Kholood è quotata 1.62 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Vittoria (in una gara da almeno tre reti complessive) e salvezza raggiunta. Contro una squadra retrocessa da un pezzo è il tempo della festa per l’Al Kholood.

Le probabili formazioni di Al Kholood-Al Okhdood

AL KHOLOOD (4-4-2): Cozzani; Solan, Utkus, Gyomber, Pinas; Kortajarena, Buckley, N’Doram, Al Aliwa; Bahebri, Enrique.

AL OKHODOOD (4-2-3-1): Portugal; Al Zabdani, Gul, Gunter, Fagihy; Pedroza, Borrell; Bassogog, Al Hatila, Nguen; Narey.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2