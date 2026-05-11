Pronostico Millwall-Hull: la finale è cosa fatta

Millwall-Hull è una partita di ritorno della semifinale dei playoff per la promozione. Dove vederla, formazioni e pronostico

Ad un passo dalla finale per la promozione. Lo zero a zero della gara d’andata permette al Millwall di guardare con un certo ottimismo alla partita in programma lunedì sera. I padroni di casa sono favoriti. E possono andare a prendersi l’ultimo atto di questi playoff.

C’è da dire che nei due precedenti giocati nella stagione regolare, sono arrivate due vittorie in trasferta – oltre il pareggio della sfida d’andata – ed entrambi per tre a uno. Quindi, l’ultima trasferta che l’Hull ha giocato su questo campo è stata molto positiva. Ma parliamo comunque di tanti mesi fa e in questo momento, il Millwall, appare una squadra in forma visto che si presenta in generale dopo sei risultati utili di fila che hanno fatto alzare l’autostima a questa squadra.

Ora, ci aspettiamo senza dubbio una sfida diversa rispetto a quella andata in scena la passata settimana per un semplice motivo: gli ospiti sono obbligati a vincere la partita per andare avanti e si dovranno scoprire, e questo potrebbe proprio fare il gioco del Millwall, molto abile nel corso dell’anno a giocare soprattutto con delle transizioni offensive molto veloci che hanno permesso di vincere diversi match. Il pronostico completo, quindi, ve lo diciamo sotto.

Come vedere Millwall-Hull in diretta tv e in streaming

Millwall-Hull in programma lunedì alle 21 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della Championship, la Serie B inglese, non stati acquisiti da nessuno.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Partita diversa e quindi da over: sì, ci aspettiamo almeno tre reti complessive. E anche una vittoria dei padroni di casa, che potrebbe conquistare non solo la prima affermazione interna contro l’Hull della stagione, ma anche la finale per la promozione. Che è la cosa che conta di più.

Le probabili formazioni di Millwall-Hull

MILLWALL (4-2-3-1): Patterson; Leonard, Crama, Cooper, Sturge; Bannan, Mazou-Sacko; Azeez, Neghli, Ballo; Coburn.

HULL (4-2-3-1): Pandur; Coyle, Egan, Hughes, Giles; Slater, Crooks; Belloumi, Gelhardt, Millar; McBurnie.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1