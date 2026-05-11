Pronostici Tottenham-Leeds: marcatore e tiri in porta

Pronostici Tottenham-Leeds: i londinesi hanno la possibilità di allungare sul West Ham e vedere la salvezza da vicino. Le scelte

Un’occasione troppo importante, contro una squadra salva, per avvicinare la salvezza. De Zerbi cerca la prima vittoria interna da quando si è seduto sulla panchina del Tottenham. E potrebbe essere un lunedì sera decisivo.

Il Leeds è salvo. Il West Ham dopo la sconfitta di ieri non lo può più riprendere. Quindi gli ospiti sono in una giornata di festa. Ormai la salvezza è cosa a due appunto tra la squadra che al momento sarebbe retrocessa e il Tottenham, che ha la possibilità di allungare a +4. E a due giornate dal termine sarebbe il colpo del ko. Ecco perché ci aspettiamo un’affermazione Spurs. E andiamo a vedere insieme chi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Tottenham-Leeds: le nostre scelte

De Zerbi ha deciso che il suo attaccante titolare è Richarlison, e il brasiliano nell’ultima occasione ha dato le risposte che servivano segnando un gol decisivo sul campo dell’Aston Villa. Si vuole ripetere, vuole mettere la sua firma nella salvezza e crediamo ci possa riuscire. Ecco, la sua esultanza nella notte di lunedì si potrebbe vedere.

Anche Conor Gallagher ha fatto gol la scorsa settimana. Il centrocampista sta agendo come trequartista nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico italiano. Un giocatore che ha i giusti tempi di inserimento ma anche una tecnica di base che gli permette di essere sempre pericoloso. Una sua conclusione dentro lo specchio della porta, insieme a quella di Tel (uno dei migliori di tutta la stagione se analizziamo la squadra) sono quasi assicurate. Non ci sono altri uomini che possono rendersi decisivi. Infine, anche il Leeds almeno un tiro in porta lo dovrebbe trovare. E tutti i fati sono accesi su Calvert-Lewin: tre gol nelle ultime sei partite. Un giocatore in palla.

Ricapitolando: Richarlison marcatore plus, Tel, Gallagher e Carvert-Lewin over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 7,15 volte la posta.