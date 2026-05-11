Home » CALCIO » Pronostici Tottenham-Leeds: marcatore e tiri in porta

Pronostici Tottenham-Leeds: marcatore e tiri in porta

di

Pronostici Tottenham-Leeds: i londinesi hanno la possibilità di allungare sul West Ham e vedere la salvezza da vicino. Le scelte

Un’occasione troppo importante, contro una squadra salva, per avvicinare la salvezza. De Zerbi cerca la prima vittoria interna da quando si è seduto sulla panchina del Tottenham. E potrebbe essere un lunedì sera decisivo.

Pronostici Tottenham-Leeds
Pronostici Tottenham-Leeds: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Leeds è salvo. Il West Ham dopo la sconfitta di ieri non lo può più riprendere. Quindi gli ospiti sono in una giornata di festa. Ormai la salvezza è cosa a due appunto tra la squadra che al momento sarebbe retrocessa e il Tottenham, che ha la possibilità di allungare a +4. E a due giornate dal termine sarebbe il colpo del ko. Ecco perché ci aspettiamo un’affermazione Spurs. E andiamo a vedere insieme chi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Tottenham-Leeds: le nostre scelte

De Zerbi ha deciso che il suo attaccante titolare è Richarlison, e il brasiliano nell’ultima occasione ha dato le risposte che servivano segnando un gol decisivo sul campo dell’Aston Villa. Si vuole ripetere, vuole mettere la sua firma nella salvezza e crediamo ci possa riuscire. Ecco, la sua esultanza nella notte di lunedì si potrebbe vedere.

Anche Conor Gallagher ha fatto gol la scorsa settimana. Il centrocampista sta agendo come trequartista nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico italiano. Un giocatore che ha i giusti tempi di inserimento ma anche una tecnica di base che gli permette di essere sempre pericoloso. Una sua conclusione dentro lo specchio della porta, insieme a quella di Tel (uno dei migliori di tutta la stagione se analizziamo la squadra) sono quasi assicurate. Non ci sono altri uomini che possono rendersi decisivi. Infine, anche il Leeds almeno un tiro in porta lo dovrebbe trovare. E tutti i fati sono accesi su Calvert-Lewin: tre gol nelle ultime sei partite. Un giocatore in palla.

Ricapitolando: Richarlison marcatore plus, Tel, Gallagher e Carvert-Lewin over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 7,15 volte la posta. 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Napoli-Bologna

Pronostico Napoli-Bologna: Conte chiude i giochi

Pulisic gestice il pallone

Pronostici Milan-Atalanta: marcatore e tiri in porta

Pronostico Milan-Atalanta

Pronostico Milan-Atalanta: Allegri torna a sorridere