Pronostico Al Taawon-Al Ahli: il divario si allarga

Al Taawon-Al Ahli è una partita valida per la trentaduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
I venti punti di distacco in classifica che ci sono tra queste due formazioni esistono tutti. L’Al Ahli, inoltre, è terzo nella graduatoria del massimo campionato saudita e deve difendere quella posizione che vale l’accesso alla prossima Champions League asiatica. Insomma, non si possono permettere passi falsi.
Una sola sconfitta nelle ultime nove partite fanno capire, inoltre, che la squadra che gioca in trasferta sta attraversando un ottimo momento di forma. E non potrebbe essere altrimenti visto che gli uomini che si ritrovano in rosa che, per una grossa fetta di annata, tra le altre cose, sono rimasti pure in lotta per il titolo. Poi Al Nassr e Al Hilal hanno allungato il passo e i biancoverdi ospiti non sono riusciti a tenerlo. Ma rimangono un gruppo assai importante, uno di quelli che possono prendersi una vittoria contro tutte le squadre. E in questo caso non vediamo proprio come l’Al Taawon, che si giocherà un posto per le coppe fino all’ultima annata, possa riuscire in quella che sarebbe una vera e propria impresa.
Come vedere Al Taawon-Al Ahli in diretta tv e in streaming
Al Taawon-Al Ahli in programma lunedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
In una gara da almeno un gol per squadra, la vittoria dell’Al Ahli ci pare sicura. Un colpaccio che metterà quasi al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League asiatica.
Le probabili formazioni di Al Taawon-Al Ahli
AL TAAWON (4-3-3): Mailson; Mahzari, Andrei Girotto, Lajami, Al Dossari; Flavio, Al Mahdiouo, Fulgini; Al Kuwaykibi, Martinez, Petkov.
AL AHLI (4-3-3): Mendy; Majrashi, Ibanez, Hamidou, Al Hawsawi; Kessie, Atangana, Millot; Matheus, Al Buraikan, Abu Al Shamat.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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