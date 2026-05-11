Home » CALCIO » Pronostico Al Taawon-Al Ahli: il divario si allarga

Pronostico Al Taawon-Al Ahli: il divario si allarga

di

Al Taawon-Al Ahli è una partita valida per la trentaduesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

I venti punti di distacco in classifica che ci sono tra queste due formazioni esistono tutti. L’Al Ahli, inoltre, è terzo nella graduatoria del massimo campionato saudita e deve difendere quella posizione che vale l’accesso alla prossima Champions League asiatica. Insomma, non si possono permettere passi falsi.

Pronostico Al Taawon-Al Ahli
Pronostico Al Taawon-Al Ahli: il divario si allarga (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Una sola sconfitta nelle ultime nove partite fanno capire, inoltre, che la squadra che gioca in trasferta sta attraversando un ottimo momento di forma. E non potrebbe essere altrimenti visto che gli uomini che si ritrovano in rosa che, per una grossa fetta di annata, tra le altre cose, sono rimasti pure in lotta per il titolo. Poi Al Nassr e Al Hilal hanno allungato il passo e i biancoverdi ospiti non sono riusciti a tenerlo. Ma rimangono un gruppo assai importante, uno di quelli che possono prendersi una vittoria contro tutte le squadre. E in questo caso non vediamo proprio come l’Al Taawon, che si giocherà un posto per le coppe fino all’ultima annata, possa riuscire in quella che sarebbe una vera e propria impresa.

Come vedere Al Taawon-Al Ahli in diretta tv e in streaming

Al Taawon-Al Ahli in programma lunedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.75 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica. 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra, la vittoria dell’Al Ahli ci pare sicura. Un colpaccio che metterà quasi al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League asiatica.

Le probabili formazioni di Al Taawon-Al Ahli

AL TAAWON (4-3-3): Mailson; Mahzari, Andrei Girotto, Lajami, Al Dossari; Flavio, Al Mahdiouo, Fulgini; Al Kuwaykibi, Martinez, Petkov.
AL AHLI (4-3-3): Mendy; Majrashi, Ibanez, Hamidou, Al Hawsawi; Kessie, Atangana, Millot; Matheus, Al Buraikan, Abu Al Shamat.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Napoli-Bologna

Pronostico Napoli-Bologna: Conte chiude i giochi

Pulisic gestice il pallone

Pronostici Milan-Atalanta: marcatore e tiri in porta

Pronostico Milan-Atalanta

Pronostico Milan-Atalanta: Allegri torna a sorridere