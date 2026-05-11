Pronostici Napoli-Bologna: marcatore e tiri in porta

Napoli-Bologna, le dritte in chiave player building della sfida in programma al “Maradona”: ecco tutte le dritte

Con l’obiettivo di chiudere anche matematicamente i discorsi per la prossima Champions League, il Napoli di Antonio Conte ospita il Bologna nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Incontro dai tanti risvolti, la sfida tra Azzurri e felsinei dovrebbe regalare diverse occasioni con azioni importanti da una parte e dall’altra.

Alla luce della predisposizione tecnico-tattica degli ospiti, abituati a fare la partita e comunque a tenere alto il proprio baricentro, Rasmus Hojlund potrebbe trovare spazi invitanti dietro la linea dei difensori.

L’attaccante danese, a quota dieci reti in campionato, è chiamato a rivitalizzare uno score che nell’ultimo mese e mezzo è stato piuttosto scarno: l’atteggiamento del Bologna potrebbe in un certo senso favorirne la candidatura se non altro alla voce quasi marcatore con sostituto.

Tra i più in forma dei suoi con le sue sgasate, Alisson Santos è pronto a trascinare la sua squadra con guizzi, dribbling e giocate importanti. Il brasiliano – che ha già messo a referto tre gol – non dovrebbe impiegare molti minuti per riuscire a scoccare almeno due conclusioni nello specchio di porta difeso da Skorupski.

Per chiudere il cerchio tiratori, infine, occhio a McTominay e Rowe: lo scozzese è un fattore sia di testa che di piede mentre l’ex esterno del Marsiglia è il calciatore più in forma dei felsinei (come dimostrano i quattordici tiri nello specchio della porta fin qui scagliati in Serie A).

Rasmus Hojlund quasi marcatore con sostituto; Alisson Santos Over 1,5 tiri in porta plus; Rowe e McTominay Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 13,74 su Goldbet.