Pronostico Modena-Juve Stabia: fuori casa le Vespe pungono poco

Modena-Juve Stabia è una partita valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B e si gioca martedì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La lunga ed estenuante regular season di Serie B si è conclusa venerdì scorso, con i primi verdetti che hanno riguardato promozioni (Venezia e Frosinone) e retrocessioni (Pescara, Reggiana, Spezia) dirette. Ora non resta che scoprire i nomi della terza squadra promossa in massima serie e della quarta retrocessa che invece farà il viaggio opposto, sprofondando nell’inferno della C. A stabilirlo come ogni anno spetterà a playoff e playout.

Per quanto riguarda i playoff, si parte con i turni preliminari. Gara secca in casa della meglio classificata ed in caso di pareggio dopo i 90 regolamentari sono previsti due tempi supplementari. Ma niente rigori: se l’equilibrio dovesse permanere anche dopo l’extra-time, volerà in semifinale la squadra che ha totalizzato più punti nella stagione regolare.

La prima sfida in programma è quella tra Modena e Juve Stabia, rispettivamente sesta e settima, divise da 4 punti: 55 gli emiliani, 51 i campani. La vincente affronterà poi il Monza, che ha chiuso al terzo posto. Iniziamo col dire che il girone di ritorno dei Canarini non è stato certamente all’altezza di quello d’andata. Da febbraio in poi, gli uomini di Andrea Sottil hanno campato di rendita, come si suol dire. E stupisce il fatto che siano riusciti a vincere a malapena una partita nelle ultime 7, incassando al contempo 3 sconfitte nelle ultime 4, compreso il KO di venerdì scorso ad Avellino (1-0). Sottil ha puntato principalmente sulla difesa per mantenere gli emiliani nelle posizioni più ambite: soltanto le prime quattro hanno subito meno gol del Modena (36), quinta retroguardia meno battuta della Serie B.

Juve Stabia, solo due vittorie da febbraio a oggi

Il principale punto di forza della Juve Stabia invece è stato il rendimento interno: al “Menti” sono passati in pochissimi (due sconfitte in 19 partite giocate tre le mura amiche) e solo 15 reti subite.

Il settimo posto certifica l’ottimo lavoro di Ignazio Abate, che aveva già messo in mostra le proprie qualità lo scorso anno a Terni in C, nonostante l’esonero a metà stagione. L’ex terzino del Milan e della nazionale ha saputo valorizzare una rosa giovane e dare continuità al progetto avviato dal suo predecessore Guido Pagliuca, che anche l’anno scorso aveva raggiunto i playoff (da neopromosso). Ad Abate va anche dato il merito di aver saputo isolare la squadra dalle notizie riguardanti la situazione societaria. Il club attualmente è difatti sottoposto ad amministrazione giudiziaria e sequestro preventivo.

Come il Modena, anche la Juve Stabia è calata nell’ultimo periodo: appena due vittorie da metà febbraio e appena tre punti fatti nelle ultime quattro giornate (tre pareggi e una sconfitta).

Come vedere Modena-Juve Stabia: in diretta tv e in streaming

La sfida Modena-Juve Stabia, in programma martedì alle 18:45 allo stadio “Braglia” di Modena, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano, compresi playoff e playout. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Il Modena ha già battuto le Vespe due volte su due in regular season e difficilmente si lascerà sfuggire la qualificazione in casa. Tuttavia, vista la tensione della gara secca e la stanchezza di entrambe le formazioni (reduci da finali di stagione opachi), non ci aspettiamo una pioggia di gol. La solidità difensiva del Modena dovrebbe bastare a contenere l’esuberanza dei giovani di Abate. Il pari porterebbe la sfida ai supplementari, dove i gialloblù avrebbero comunque il vantaggio del regolamento. Un successo di misura dei padroni di casa rimane però l’opzione più probabile soprattutto se la Juve Stabia dovesse sbilanciarsi nel finale. Nei 90 regolamentari dovrebbero uscire sia il segno 1X che l’Under 2.5.

Le probabili formazioni di Modena-Juve Stabia

MODENA (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Nador, Nieling; Zampano, Massolin, Sersanti, Pyyhtia, Zanimacchia; De Luca, Ambrosino.

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Bellich, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Leone, Pierobon, Cacciamani; Maistro, Okoro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0