Pronostico Southampton-Middlesbrough: sulla semifinale incombe l’incubo penalizzazione

Southampton-Middlesbrough è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff di Championship e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Più che della semifinale playoff in sé tra Southampton e Middlesbrough, in Inghilterra in questi giorni tiene banco il cosiddetto Spygate 2.0, che potrebbe regalare qualche “sorpresa” in vista del match di ritorno tra Saints e Boro, reduci dallo 0-0 di sabato scorso. Sembra essere scoppiato un vero e proprio caso, che farà discutere. La EFL ha appena accusato il Southampton di violazione dei regolamenti per aver “spiato” un allenamento degli Smoggies attraverso delle presunte riprese non autorizzate. E se nel 2019 il Leeds di Marcelo Bielsa se la cavò con una sanzione, adesso secondo il nuovo regolamento si potrebbe addirittura arrivare fino una decurtazione di punti.

In attesa di capire quello che succederà, entrambe le squadre hanno continuato ad allenarsi senza problemi, focalizzandosi sulla gara del St. Mary’s Stadium, dalla quale uscirà il nome di una delle due finaliste che a Wembley si contenderanno il pass per la promozione in Premier League.

Il Middlesbrough nel primo round avrebbe indubbiamente meritato di vincere ma gli uomini di Kim Hellberg hanno sprecato tanto sotto porta: i 21 tiri totali, di cui 5 in porta (1.81 xG creati) non sono bastati per perforare la difesa dei Saints. Gli ospiti, parecchio timidi (neanche un tiro nello specchio), hanno in qualche modo tenuto botta e ora, grazie al fatto di aver chiuso davanti al Middlesbrough in classifica – tutte e due a 80 punti, ma Southampton davanti grazie a una differenza reti migliore – hanno la grande opportunità di giocare questa semifinale davanti al proprio pubblico. Un vantaggio tutt’altro che banale, dal momento che la squadra allenata da Tonda Eckart da novembre ha perso solo una volta al St. Mary’s Stadium. L’ultimo KO risale allo scorso gennaio.

Ricordiamo che in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari sono previsti supplementari e rigori.

Come vedere Southampton-Middlesbrough in diretta tv e in streaming Southampton-Middlesbrough, in programma martedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia, i diritti per la trasmissione della Championship non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La combo “1X+Gol” è quotato a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.12 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Con le feroci accuse di spionaggio che pendono sulla testa dei Saints, la tensione è alle stelle: il campo dovrà parlare più forte delle polemiche burocratiche per decidere chi continuerà a sognare la Premier League dopo lo 0-0 dell’andata al Riverside Stadium. Un risultato, quello di sabato scorso, che ha del paradossale. Il Boro ha dominato creando quasi 2 xG, ma l’imprecisione sotto porta e un Southampton insolitamente rinunciatario hanno congelato il punteggio. Al ritorno, però, lo spartito cambierà. I Saints in casa sono una corazzata che non perde addirittura da gennaio, ma gli uomini di Hellberg hanno dimostrato di saper far male ai biancorossi (clamoroso il 4-0 della regular season) ed arrivano da sei trasferte consecutive senza sconfitte. Stavolta, insomma, il Gol dovrebbe uscire senza problemi. La parità al 90′ rappresenta un’opzione concreta che porterebbe la sfida ai tempi supplementari, ma il fattore campo potrebbe dare al Southampton quel guizzo in più per risolvere la pratica entro i tempi regolamentari. Le probabili formazioni di Southampton-Middlesbrough SOUTHAMPTON (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Charles, Jelert; Fellows, Azaz, Scienza; Stewart.

MIDDLESBROUGH (3-4-3): Brynn; Ayling, Fry, Malanda; Brittain, Morris, Browne, Targett; Whittaker, Conway, McGree. POSSIBILE RISULTATO: 2-1