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I pronostici di martedì 12 maggio: Liga, Serie B, Saudi Pro League e Championship

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I pronostici di martedì 12 maggio, ci sono i playoff di Serie B e Championship più partite di Liga e Saudi Pro League

Liga senza soste: il campionato spagnolo scende di nuovo in campo oggi con tre partite della trentaseiesima giornata. Grazie ai risultati ottenuti in Europa, la Spagna è sicura di avere cinque squadre nella prossima Champions League. Il Betis conta di chiudere la pratica quinto posto battendo l’Elche, il Celta Vigo sogna la rimonta ma nel frattempo battendo il Levente può di fatto chiudere i giochi per la qualificazione alla prossima Europa League.

I pronostici di martedì 12 maggio: Liga, Serie B, Saudi Pro League e Championship (Ansa Foto) – IlVeggente.it

L’Osasuna non è ancora ufficialmente salva, e ha anche qualche residua speranza di qualificazione alla Conference League: contro l’Atletico Madrid incerottato e col morale a terra dopo l’eliminazione dalla Champions League un risultato positivo è alla portata.

Iniziano oggi i playoff di Serie B con Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino. Gara secca in casa della squadra meglio classificata, in caso di parità supplementari ma senza rigori: con il segno X anche nei 120′ a passare sarebbero Modena e Catanzaro.

Si gioca anche una partita molto importante nella Saudi Pro League. Lo scontro diretto tra l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al Hilal allenato da Simone Inzaghi deciderà in modo probabilmente definito la corsa al titolo: tensione alle stelle e spettacolo assicurato.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + MULTIGOL 1-4 in Catanzaro-Avellino, Serie B, ore 21:00

Vincenti

  • CELTA VIGO (in Celta Vigo-Levante, Liga, ore 19:00)
  • BETIS (in Betis-Elche, Liga, ore 20:00)
  • OSASUNA o PAREGGIO (in Osasuna-Atletico Madrid, Liga, ore 21:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Grasshopper-Winterthur, Super League Svizzera, ore 20:30
  • Servette-Losanna, Super League Svizzera, ore 20:30
  • Lucerna-Zurigo, Super League Svizzera, ore 20:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Al Nassr-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00
  • Southampton-Middlesbrough, Championship, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.18 GOLDBET ; 7.28 SPORTBET; 7.18 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Osasuna-Atletico Madrid, Liga, ore 21:30

 

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